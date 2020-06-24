Yaşlı kadının evinde, torununun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi - KÜTAHYA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki yaşlı bir kadına ait evde yüksek miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirdi.Yaşlı kadının evine uyuşturucuyu sakladığı belirlenen torunu S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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