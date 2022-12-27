İHA

Yangın, Kocaeli’ni Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fuat Balkan Sokakta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak durumda olan Orhan Çelikörs (81) ve eşi Mesude Çelikörs’ün (72)evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangını söndürmek hem de yaşlı çifti evden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken yaşlı çifti de evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Orhan Çelikörs’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olan Mesude Çelikörs ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TEYZENİN DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU, AMCANIN DA ÖLDÜĞÜNÜ DUYDUM"

Apartmanda yaşayan Kayra Ahmet, “İtfaiye geldiğinde olayı duydum. Amca ve teyzenin bakıcı vardı ama o anda evde değilmiş. Yaşlı çift hasta, yatalak oldukları için kalkamamışlar. Ambulans ekiplerine sorduğumda teyzenin durumunun kritik olduğunu, amcanın da öldüğünü duydum” dedi.