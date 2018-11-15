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Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali

15.11.2018 - 12:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşinden eve dönen bir adam yataklarında bulduğu yeni doğmuş sincabı gördüğünde gözlerine inanamadı. Tek başına yaşayamacağı için sahiplendirilen sincabın birkaç ay sonraki görüntüsü duygulandırdı

  • 1 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Dışarıdan eve dönen bir adam, yatağının üzerinde kurumuş dallardan yapılan sincap yuvası gördüğünde gözlerine inanamadı. 

  • 2 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Duruma müdahale eden yaban hayatı görevlileri sincap yavruları ile anneyi bir araya getirmek için çabaladı. 

  • 3 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Ancak yuva kurma ile meşgul olan annenin yavrularını alma gibi bir niyeti yok gibi görünüyordu. 

  • 4 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Sonunda anne sincap yavrularının yanına gitmeyi bıraktı. Annesiz kalan iki yavrudan sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarabildi. 

     

     

  • 5 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Neyse ki Thumbelina adı verilen sincap Christina ve Michael'ın sahiplenmesiyle yeni hayatına adım attı. 

  • 6 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Minik canlı olağandışı doğumu ve kardeşini kaybetmesi nedeniyle tek başına büyümek zorunda kaldı. 

  • 7 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Thumbelina doğal ortamında büyüyemediği için diğer sincaplardan farklıydı. 

     

  • 8 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Örneğin Thumbelina zıplama ve tırmanma ile ilgilenmiyordu. Yani zamanla biraz evcilleşmiş gibiydi. 

  • 9 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Dahası kabuklu yemişler yerine şeker, bezelye, roka ve avokado seviyordu. 

  • 10 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    İşte birkaç ay sonra sevimli bir canlıya dönüşen sincaptan kareler...

  • 11 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 13 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 14 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 15 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 17 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 18 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    SİNCABIN DOĞUM YAPTIĞI ANLAR KAMERADA!

    Vahşi doğanın en sevimli ve en hareketli canlılarından olan sincaplar, buldukları bir ağaç kavuğunda tek başına doğum yapar. Doğa belgeselcileri de bir sincabın yuvasına yerleştirdikleri kamerayla sincabın doğum yaptığı anları görüntüledi

     

  • 20 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Vahşi doğanın en sevimli canlılarından biri olan sincaplar doğum için yuvalarını ağaçların yüksek bir noktasına inşa ederler. Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.

  • 21 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır. 

  • 22 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır. 

     

  • 23 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Ancak sevimli canlılar için doğum yapacakları doğru pozisyonu bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. 

  • 24 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner. Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı. 

     

  • 25 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    İşte büyük olay başlıyor. İlk kasılmalar...

     

  • 26 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Ve sincabın doğumu başladı. 

  • 27 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 28 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 29 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    İlk yavru, doğar doğmaz anne tarafından temizlendi.

  • 30 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 31 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 32 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 33 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 34 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 35 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 36 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    2 saat sonra 4 yavru sağlıklı bir şekilde doğdu. 

     

  • 37 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Tüysüz, kör, sağır, savunmasız ve parmak büyüklüğündeki 4 tane yavru, içgüdüsel olarak annelerinin sütünü emiyorlar. 

     

  • 38 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    6 hafta boyunca da ana aktiviteleri bu olacak. 

     

  • 39 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 40 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 41 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 42 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Öte yandan anne sincap baskı altında. Dünyayla yalnız başa çıkıyor ve bu oldukça zor bir durum. 

     

     

  • 43 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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    Çünkü yuva çok küçük ve yavrular çok hareketli... 

  • 44 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 45 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 46 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 47 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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  • 48 Yatakta bulup sahiplendirdiler! İşte son hali
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