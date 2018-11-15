İşinden eve dönen bir adam yataklarında bulduğu yeni doğmuş sincabı gördüğünde gözlerine inanamadı. Tek başına yaşayamacağı için sahiplendirilen sincabın birkaç ay sonraki görüntüsü duygulandırdı
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Dışarıdan eve dönen bir adam, yatağının üzerinde kurumuş dallardan yapılan sincap yuvası gördüğünde gözlerine inanamadı.
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Duruma müdahale eden yaban hayatı görevlileri sincap yavruları ile anneyi bir araya getirmek için çabaladı.
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Ancak yuva kurma ile meşgul olan annenin yavrularını alma gibi bir niyeti yok gibi görünüyordu.
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Sonunda anne sincap yavrularının yanına gitmeyi bıraktı. Annesiz kalan iki yavrudan sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarabildi.
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Neyse ki Thumbelina adı verilen sincap Christina ve Michael'ın sahiplenmesiyle yeni hayatına adım attı.
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Minik canlı olağandışı doğumu ve kardeşini kaybetmesi nedeniyle tek başına büyümek zorunda kaldı.
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Thumbelina doğal ortamında büyüyemediği için diğer sincaplardan farklıydı.
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Örneğin Thumbelina zıplama ve tırmanma ile ilgilenmiyordu. Yani zamanla biraz evcilleşmiş gibiydi.
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Dahası kabuklu yemişler yerine şeker, bezelye, roka ve avokado seviyordu.
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İşte birkaç ay sonra sevimli bir canlıya dönüşen sincaptan kareler...
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SİNCABIN DOĞUM YAPTIĞI ANLAR KAMERADA!
Vahşi doğanın en sevimli ve en hareketli canlılarından olan sincaplar, buldukları bir ağaç kavuğunda tek başına doğum yapar. Doğa belgeselcileri de bir sincabın yuvasına yerleştirdikleri kamerayla sincabın doğum yaptığı anları görüntüledi
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Vahşi doğanın en sevimli canlılarından biri olan sincaplar doğum için yuvalarını ağaçların yüksek bir noktasına inşa ederler. Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.
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Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır.
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Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır.
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Ancak sevimli canlılar için doğum yapacakları doğru pozisyonu bulmak oldukça zorlu bir süreçtir.
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Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner. Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı.
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İşte büyük olay başlıyor. İlk kasılmalar...
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Ve sincabın doğumu başladı.
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İlk yavru, doğar doğmaz anne tarafından temizlendi.
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2 saat sonra 4 yavru sağlıklı bir şekilde doğdu.
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Tüysüz, kör, sağır, savunmasız ve parmak büyüklüğündeki 4 tane yavru, içgüdüsel olarak annelerinin sütünü emiyorlar.
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6 hafta boyunca da ana aktiviteleri bu olacak.
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Öte yandan anne sincap baskı altında. Dünyayla yalnız başa çıkıyor ve bu oldukça zor bir durum.
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