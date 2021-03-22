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Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı

Bartın'da balıkçılık yapan 21 yaşındaki Atakan Yaman, ağına yakalanan camgöz cinsi yavru köpek balığının başına plastik halka takıldığını gördü. Yaman, plastik halkadan kurtardığı yavruyu yeniden denize bıraktı

Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı
DHA

Bartın'a bağlı Mugada tatil beldesinde balıkçılık yapan Atakan Yaman, dün teknesi ile denize açılarak ağ attı.

DHA'nın haberine göre Yaman, bir süre sonra denizden çektiği ağlarına camgöz cinsi yavru köpek balığı yakalandığı, başına ise plastik şişelerin kapaklarında bulunan halkanın takıldığını gördü.

Kerpetenle köpek balığını halkadan kurtaran Yaman, daha sonra onu tekrar denize bıraktı.

Plastiğin balığın başında derin iz bıraktığını söyleyen Atakan Yaman, insanların denizlere attığı plastik atıkların nelere yol açabileceğinin bir örneğinin yaşandığının altını çizerek, biraz daha duyarlı olunmasını istedi.

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