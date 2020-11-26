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Yavru köpek ve kedinin sevimli dostluğu

Tunceli’de yavru köpek ve kedinin dostluğu soğuk geçen kış günlerinde insanların içini ısıttı...

Yavru köpek ve kedinin sevimli dostluğu
İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Cemal Süreya Caddesi’nde anneleri olmayan ve esnafın sahiplendiği yavru köpek ile kedi arkadaş oldu.

İHA'nın haberine göre havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan iki hayvanın dostluğu dikkat çekti.

Hayvanlara yiyecek ve su veren esnaflar ise onlara sahip çıkarak örnek oldu.

Yavru köpeğin annesinin olmadığını belirten esnaflar, sokak kedisiyle gün içinde oyunlar oynadığını belirtti.

Kendilerinin yiyecek vererek kediyle köpeği beslediklerini aktaran esnaflar, her iki hayvanın dostluğunun soğuk geçen kış günlerinde insanların içini ısıttığını aktardı.

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