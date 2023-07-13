Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yavru serçe yemek yiyen kişinin tabağından ve elinden beslendi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serçe yavrusunun tabağından pilav yediği kişinin, omzunda da beslendiği anlar görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 14:16
        Tabaktan beslendiği anlar görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki lokantada yemek yiyen Ferhat Akyol'un tabağına konan serçe yavrusu bir süre tabaktan pilav yedi. Daha sonra Akyol'un omzuna konan kuş, burada da Akyol tarafından beslendi.

        Akyol'un bardağa koyduğu sudan da içen kuş, daha sonra uçarak uzaklaştı. Yaklaşık 5 dakika süren o anları Akyol, cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

        Akyol, minik serçenin masasına konduğunu görünce şaşırdığını söyledi.

        Serçenin tabağındaki pilavı yemesine müsaade ettiğini anlatan Akyol, "Onunla konuşarak yemek yemesine su içmesine yardım ettim. Zararsız ve savunmasız minik serçe ile yemek yemek beni oldukça mutlu etti" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yavru serçe
        #tabaktan beslenen serçe
        #Muğla
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da