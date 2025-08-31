Habertürk
        Haberler Magazin Yavru Vatan'da kutladılar

        Yavru Vatan'da kutladılar

        Gülşen ve Serkan Kaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 18:37 Güncelleme: 31.08.2025 - 18:37
        Yavru Vatan'da kutladılar
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birçok şarkıcı Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Gülşen, Zafer Bayramı coşkusunu Kıbrıs’ta hayranlarıyla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Serkan Kaya, konserde sözlerine şu ifadelerle başladı: Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tüm içten dileklerimle kutluyorum. Zafer her zaman Türkiye’nin olsun. Kıbrıs’ın yeri benim için çok ayrı. Bu topraklar için çok kan döküldü. O yüzden böyle günlerin manevi değeri daha yüksek oluyor.

        #SERKAN KAYA
        #gülşen
        #Ati242
        #Kıbrıs
