Trafik cezalarını artıran yasa değişikliğine rağmen, yaya geçitlerinde önceliği yayalara tanıyan sürücü neredeyse yok! Yaya geçitlerinde, yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere uygulanacak cezanın, 235 TL’den 488 TL’ye çıkarılmasına rağmen sürücüler yayalara yol vermemeye devam ediyor. Ceza oranındaki artışın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul trafiğinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımız birçok yaya geçidinde araçların yayalara yol vermediğine tanıklık ettik.

"YAYA GEÇİDİNDE EZİLİYORDUK!"

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre sürücülerin büyük bölümü yaya geçidinde beklememizi umursamadan hız kesmeyerek yollarına devam ederken, birkaç adım atmamıza rağmen geçiş önceliğini araçlarına tanıyan ve ezme pahasına yoluna devam eden çok sayıda sürücüyle karşılaştık. Aynı sorunla karşılaştığını gözlemlediğimiz yayaların bir bölümü de cezanın arttığını bilmiyor. Şişli-Kağıthane dolmuş hattında 20 yıldır şoförlük yaptığını belirten Kemal Albayrak, “Uygulamadan haberim yok ama ben yayalara yol veriyorum. Bazen trafik sıkışık olduğu zaman diğer sürücüler kornaya basınca biz de yol vermeden geçmek zorunda kalıyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde bunu uygulamak biraz zor. Bizim hem yayalarımız hem de sürücülerimiz bu konuda bilinçsiz. Ceza değil bilinç lazım” dedi.

"YENİ CEZADAN HABERİM YOK"

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki yaya geçidinden geçmeye çalışan Hazret Akman ise, “Yeni cezadan haberim yok. Trafik lambasının olmadığı yerlerde karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Sürücüler yol vermiyor. Bazen dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz. Ceza yüksek ama caydırıcı olur mu bilmiyorum. Öncelikle bu konuda sürücülerin bilinçli olması lazım” diye konuştu.

ÇEKİLEN ARAÇ CEPTE

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu. Uygulama sayesinde çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, neden çekildiği ve aracın bulunduğu otoparkın bilgilerine ulaşılabilecek. Projeyle, vatandaşa hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. ‘İSTMOP’ uygulaması Android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara indirilebilecek. (AA)

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