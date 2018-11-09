SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yaya geçidinde öncelik araçta
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

"Yaya geçidi"nde öncelik yine araçta!

Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen kural tanımaz bazı sürücüler, 488 liraya çıkarılan cezayı da umursamıyor. Yayalar kazanın kıyısından geçerek yolun karşısına ulaşabiliyor

09.11.2018 - 08:21 | Güncelleme: Genel

Trafik cezalarını artıran yasa değişikliğine rağmen, yaya geçitlerinde önceliği yayalara tanıyan sürücü neredeyse yok! Yaya geçitlerinde, yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere uygulanacak cezanın, 235 TL’den 488 TL’ye çıkarılmasına rağmen sürücüler yayalara yol vermemeye devam ediyor. Ceza oranındaki artışın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul trafiğinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımız birçok yaya geçidinde araçların yayalara yol vermediğine tanıklık ettik.

"YAYA GEÇİDİNDE EZİLİYORDUK!"

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre sürücülerin büyük bölümü yaya geçidinde beklememizi umursamadan hız kesmeyerek yollarına devam ederken, birkaç adım atmamıza rağmen geçiş önceliğini araçlarına tanıyan ve ezme pahasına yoluna devam eden çok sayıda sürücüyle karşılaştık. Aynı sorunla karşılaştığını gözlemlediğimiz yayaların bir bölümü de cezanın arttığını bilmiyor. Şişli-Kağıthane dolmuş hattında 20 yıldır şoförlük yaptığını belirten Kemal Albayrak, “Uygulamadan haberim yok ama ben yayalara yol veriyorum. Bazen trafik sıkışık olduğu zaman diğer sürücüler kornaya basınca biz de yol vermeden geçmek zorunda kalıyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde bunu uygulamak biraz zor. Bizim hem yayalarımız hem de sürücülerimiz bu konuda bilinçsiz. Ceza değil bilinç lazım” dedi.

"YENİ CEZADAN HABERİM YOK"

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki yaya geçidinden geçmeye çalışan Hazret Akman ise, “Yeni cezadan haberim yok. Trafik lambasının olmadığı yerlerde karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Sürücüler yol vermiyor. Bazen dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz. Ceza yüksek ama caydırıcı olur mu bilmiyorum. Öncelikle bu konuda sürücülerin bilinçli olması lazım” diye konuştu.

ÇEKİLEN ARAÇ CEPTE

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu. Uygulama sayesinde çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, neden çekildiği ve aracın bulunduğu otoparkın bilgilerine ulaşılabilecek. Projeyle, vatandaşa hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. ‘İSTMOP’ uygulaması Android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara indirilebilecek. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X