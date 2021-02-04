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Yayaları ezdi! Fren yerine gaza bastı!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı iddia edilen kamyonet yayaların arasına daldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

YAYALARI EZDİ! Son dakika... Fren yerine gaza bastı!
Yayaları ezdi! Fren yerine gaza bastı!
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İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde insanı şoke eden bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, emanet aldığı kamyonetle Çifte Hamam Sokak’tan yokuş aşağı seyreden Remzi S. Cumhuriyet Caddesi’ne giriş yaparken fren yerine ayağını yanlışlıkla gaz pedalına götürdü.

YARALILARIN KIRIKLARI VAR

İHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan yayaların arasına daldı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan Fahri Y. (44) ve Hamza C. (17) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fahri Y’nin kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

"ŞOK OLDUM, ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Olayla ilgili konuşan Ertan Karadeniz, “Kamyonet sürücüsünün frene basayım derken gaza yüklenmesiyle talihsiz ve üzücü bir an yaşadık. Kamyonet ilk olarak yaya halindeki gençlerin arasına daldı sonra da karşıdan karşıya geçmekte olan aile dostumuz Fahri kardeşime çarptı. O an şok oldum. Çok üzücü bir durum, Allah beterinden saklasın. Verilmiş sadakası varmış” diye konuştu. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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