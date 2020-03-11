Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Öğretmen ve Zemheri ekranlara geliyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zemheri
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Öğretmen
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
23:45 Sefirin Kızı
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:44 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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