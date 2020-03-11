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Yayın akışı 11 Mart 2020 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında neler var?

TV yayın akışı, 11 Mart 2020 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Öğretmen ve Zemheri dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Öğretmen ve Zemheri ekranlara geliyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zemheri

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Öğretmen

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
23:45 Sefirin Kızı

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Zalim İstanbul


ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber
19:44 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

 

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