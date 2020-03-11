Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Öğretmen ve Zemheri ekranlara geliyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zemheri

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Öğretmen

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Jet Sosyete

23:45 Sefirin Kızı

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Zalim İstanbul



ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:44 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir