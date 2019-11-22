Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Hercai, Sevgili Geçmiş, Payitaht ve Ferhat ile Şirin dizisi reyting için yarışacak. İşte, kanalların 22 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sevgili Geçmiş
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Ferhat ile Şirin
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Payitaht Abdülhamid
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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