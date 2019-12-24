Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Elimi Bırakma dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 17 Aralık Salı yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Deliha 2 'Türk Filmi'

22.15 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çocuk 'Dizi'

00.15 Güvercin 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

22.30 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kadın 'Dizi'

00.15 Ferhat İle Şirin 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Elimi Bırakma 'Dizi'

00.15 Aileler Yarışıyor (Tekrar)