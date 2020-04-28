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Yayın akışı 28 Nisan Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 28 Nisan 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Salı Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Zümrüt Yeşil (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Çalgı Çengi İkimiz (yerli film)
23.00 Pangalı Yarim (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler (tekrar)
22.30 Öfke (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Hekimoğlu (tekrar)
23.30 Masum (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (sezon finali)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk 
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Tutunamayanlar 'Çevrimiçi' (yeni bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)

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