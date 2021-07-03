Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Altın Madalyon
16:15 En Büyük Şaban
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:30 İntikam (Avengement)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Recep İvedik 2
15:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:15 Aşkın Tarifi
01:45 Harry Potter ve Ateş Kadehi
STAR TV YAYIN AKIŞI
12:30 Aşk Masalı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Deliha
22:30 Ada Masalı
01:20 Deliha
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Baba Bizi Eversene
16:00 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Şef Akademi
22:00 Aşkımızın Son Tekmesi
00:30 Badem Şekeri
ATV YAYIN AKIŞI
12:00 Kalp Yarası
15:20 Baş Belası
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 King Kong
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:05 Çınar Ağacı
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber
18:55 Euro 2020 Çeyrek Final Çekya - Danimarka
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Euro 2020 Çeyrek Final Ukrayna - İngiltere
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
TV 8 YAYIN AKIŞI
14:30 Yerli Sinema
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
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