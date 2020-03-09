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Yayın akışı 9 Mart 2020 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 9 Mart 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Vuslat ise bu akşamki bölümüyle final yapacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Vuslat ekranlara geliyor. Vuslat bu akşam son kez ekranlara gelerek final yapacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur (yeni bölüm)
00.15 Ramo (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)
00.15 Güvercin (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)
00.15 Hizmetçiler (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Gel Dese Aşk (tekrar)
00.00 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Vuslat (yeni bölüm)
00.15 Bırakma Beni (yabancı sinema)   

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm) 
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

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