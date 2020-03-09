Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Vuslat ekranlara geliyor. Vuslat bu akşam son kez ekranlara gelerek final yapacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur (yeni bölüm)
00.15 Ramo (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)
00.15 Güvercin (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)
00.15 Hizmetçiler (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gel Dese Aşk (tekrar)
00.00 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Vuslat (yeni bölüm)
00.15 Bırakma Beni (yabancı sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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