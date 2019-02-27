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Farklı ülkelerden yayıncılar ve yazarlar, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında yayımcılık sektörüne uluslararası iş birliği imkanları sunan program dahilindeki akşam yemeğine katıldı.
TBYM Başkanı Mustafa Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın dolu dolu geçtiğini söyledi.
"GÜZEL BİR AKŞAM OLDU"
Profesyonel buluşmaların yanı sıra özel etkinlikler düzenlediklerini aktaran Doğru, "Bütün bu programlardan ayrı, akşamları kültürel faaliyetler yapmaya gayret ediyoruz. Dün heyetle birlikte Ayasofya'yı gezdik. Bugün de yazarlarımızı yabancı yayıncılarla. Türk yazarları da davet ettiğimiz, güzel bir akşam oldu." dedi.
Doğru, Türk yayınlarının ve yazarlarının dünyada tanınması adına çalıştıklarını vurgulayarak, "İstanbul Fellowship'te 72 ülkeden çok farklı yayımcılar var. İlk kez Türkiye'ye gelenler, Türk yazarlar ve Türkçe kitaplarla ilk kez tanışanlar var. Gerçekten ülkelerinde önemli yayıncılar bu kişiler. Bunların geri dönüşü muhakkak olacaktır. Bizim amacımız hem Türklerle yabancıların iş birliği yapabilmesi hem de yabancıların kendi aralarında iş birliği yapabilmesi ama bunu İstanbul'da yapması." ifadelerini kullandı.
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