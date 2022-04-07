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ALES sınav giriş belgesi 2022! ALES/1 sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklanan 2022 ALES/1 sınav giriş yerleri araştırılıyor. Lisansütü eğitimde gerekli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapan adaylar 17 Nisan Pazar günü ALES sınavı için sınav yerlerinde olacak. Peki, ALES sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl sorgulanır?

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    AÇIKLANDI! ALES sınav giriş belgesi 2022! ALES/1 sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldı!

    Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda gerekli aolan ALES puanı için adaylar Nisan ayında 2022 senesinin ilk ALES sınavına girecek. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri açıklandı, ALES sınav giriş belgesi sorulama gündeme geldi. İşte ÖSYM ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav yeri öğrenme 
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    AÇIKLANDI! ALES sınav giriş belgesi 2022! ALES/1 sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldı!

    ALES/1 SINAV YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGELERİ BELLİ OLDU!

    17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

    2022 ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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    AÇIKLANDI! ALES sınav giriş belgesi 2022! ALES/1 sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldı!

    Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunur. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

    Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf

    olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin

    renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

    Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir

    yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav

    gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi

    gönderilmeyecektir. 

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