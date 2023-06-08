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HABERTURK.COM

Kenan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle buluştu.

BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alan Kenan Doğulu, tüm zamanlara damga vuran şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla yazı karşıladı.

Heyecanlı akşam, müzisyen Cem Pilevneli’nin sahne almasıyla başladı. Pilevneli, aralarında 'Kendimi Gecelere Veremem', 'Serseri' ve 'Gündüzüm Seninle'nin de bulunduğu sevilen şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkardı.

'BUMAYA' İLE BAŞLADI Konserine 'Bumaya' şarkısıyla başlatan müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son yıllarda ses getiren 'Yosun' ve 'Yaramızda Kalsın' şarkılarını seslendirdi.

DÜET YAPTILAR Etkileyici sahne performansıyla kalabalığın enerjisini yükselten sanatçı, şarkıları hep bir ağızdan söyleyen sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Doğulu, gecenin sürpriz ismi Can Bonomo’yu sahnesinde ağırladı. Birlikte 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' şarkısını seslendiren ikili, sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sürpriz dolu gecede Doğulu, Ege Çubukçu ile ses getiren "What’s Love” düetlerini şarkının aranjörü Alaca eşliğinde seslendirdi.

Hazal Türesan - Sinem Ünsal - Sevda Baş ÜNLÜ İSİMLER ORADAYDI Konseri izlemeye gelenler arasında; Gökçe Bahadır - Emir Ersoy, Hande Doğandemir, Merve Özbey, Berkay, Ali Çika, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Ebru Ünlü ve Doğukan Ünal gibi isimler vardı.

Kenan Doğulu’ya unutulmaz akşamda alanında usta isimlerden oluşan güçlü orkestrası eşlik etti. Konserin finalinde müzikseverlerin alkışları üzerine bis yapan Doğulu, geceyi en sevilen şarkılarından olan 'Tükendim Ben' ve 'Aşk ile Yap' ile geceyi sonlandırdı. MAXIMUM UNIQ HAZİRAN AÇIKHAVA ETKİNLİK TAKVİMİ 10 HAZİRAN CUMARTESİ... MONOLINK

11 HAZİRAN PAZAR... OKEAN ELZY

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA... ZENGİN MUTFAĞI

15 HAZİRAN PERŞEMBE... ZENGİN MUTFAĞI

17 HAZİRAN CUMARTESİ... MURDA

18 HAZİRAN PAZAR... İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

20 HAZİRAN SALI... AYDINLIKEVLER

21 HAZİRAN ÇARŞAMBA... YILDIZ TİLBE

22 HAZİRAN PERŞEMBE... GAZAPİZM

23 HAZİRAN CUMA... 90’S POP FESTİVALİ

24 HAZİRAN CUMARTESİ... TOM ODELL