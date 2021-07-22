Yaz aylarında nasıl beslenelim? 0:00 / 0:00

Evet, özlemle beklenen yaz geldi. Yaz aylarıyla beraber, artan hava sıcaklıkları vücut ısısını artırmakta bu durum da metabolizmada yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Metabolizmanın bu neme ve sıcaklığa adaptasyonu için beslenmemizde birtakım değişikliklere gitmek ise kaçınılmazdır.

PEKİ NE YAPMALIYIZ?

Unutmamalıyız ki sağlıklı yaşam ancak yeterli ve dengeli beslenmekle mümkündür. Her şey gibi porsiyonların ve yemeğin de bir ölçüsü olmalıdır.

Günlük enerji gereksinimi cinsiyete, yaşa, kiloya ve yapılan fiziksel aktiviyete göre değişir. Yeterli ve dengeli beslenme kişiye özeldir. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması tamamen bize, mutluluğumuza ve beslenmemize bağlıdır. Dış etkenlere bağlı olarak vücudumuzda zaman zaman hasarlanmaya neden olan serbest radikallere karşı, antioksidan ağırlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Güneş ışınları, hava kirliliği, katkılı beslenme ürünleri, kimyasallar, sigara, alkol, stres bunların en büyük sebebidir.

Peki ne yapalım? Bunun için küçük ipuçlarına geçelim mi?

-Serbest radikal hasarından hücrelerimizi korumak için vitaminleri yeterli derecede almak şart. Özellikle C vitamini bunun başında gelir. Örneğin, limonu sofranızdan eksik etmeyin. Bol maydanoz, brokoli, enginar, kuşburnu, portakal C vitamininden çok zengindir.

-Kahvaltı mutlaka edilmeli ancak abartılmamalıdır. Sosyal medyada paylaşılan yalnızca kuş sütünün eksik olduğu binbir çeşitten oluşan kahvaltı sofraları, midenize ve vücudunuza gereksiz yük vermekten başka bir işe yaramaz. Az yağlı peynir, zeytin, domates, haşlanmış yumurta en zengin kahvaltı sofrasıdır. Beraberinde tüketilen tarçınlı, karanfilli bitki çayları kan şekerinizi düzenleyecektir.

-Besinleri özellikle de sebzeleri kendi suyunda pişirin ve çok haşlamadan tüketin.

-Yeşilliğin bol olduğu bu mevsimde sofranızda salatayı eksik etmeyin.

-Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlıları ve dondurmayı tercih edin.

-Rafine şekerden uzak durun.

-Karbonhidrat tüketimini aza indirin, ekmek dilimlerinin sayısını azaltın ve lif içeriği yüksek gıdalar tercih edin.

-Ev yoğurdu tüketin, ev yapımı sirkelerinizi salatanızda bol bol kullanın.

NE KADAR SU İÇELİM?

Bu sıcak yaz günlerinde meydana gelen terlemeyla daha da artan sıvı ve mineral kaybının mutlaka önüne geçmeliyiz. Aksi halde yorgun uyanır ve halsizlikle güne devam ederiz. Konsantrasyonumuz bozulur, dikkat güçlüğü çekeriz. Unutmayın ki vücudumuzun %60-70' i sudan oluşur. Vücudumuzu toksinlerden ancak suyla arındırırız. Kalp sağlığımız, eklem sağlığımız ve bağışıklık sistemimizin sağlıklı olması yeterli miktardaki suyun vücudumuza alınımına bağlıdır. Bedenimizin oranına göre ortalama günde yaklaşık 2 litre su içmeliyiz. Bir su bardağını 200 ml. kabul edersek, günde 10 bardak suya tekabül eder.

NE KADAR EGZERSİZ YAPMALIYIZ?

En az üç kilometre olacak şekilde haftada üç gün tempolu yürüyüş yeterli.

STRESLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIM?

Cevabı sizde saklı. Bilin ki hayat git gellerden oluşur. Mutluluk mutsuzlukta, neşe acıda gizlidir. Güzel bakın, güzel görün. Bazen görmemek, duymamak, çekip gitmek en iyi alternatiftir. Yılmayın, her hata size tecrübe olarak dönecektir. Bizler hatalarımızla, acılarımızla ve mutluluklarımızla varız. Sevgiyi ve sevmeyi ihmal etmeyin. En büyük ilaç sevgidir. Yetmezse dozunu artırın.

Hepinizin bayramını tebrik ediyorum, sağlıkla kalın.