Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yazıdan matematiğe sayısız keşif yaptılar... Unutulmuş medeniyeti yeniden keşfedin: Antik Sümer Uygarlığı hakkında 10 ilginç gerçek!

        Yazıdan matematiğe sayısız keşif yaptılar... Unutulmuş medeniyeti yeniden keşfedin: Antik Sümer Uygarlığı hakkında 10 ilginç gerçek!

        Mezopotamya'nın verimli topraklarında doğan Sümerler, yazıyı icat eden ve gelişmiş şehir devletleri kuran ilk medeniyetlerden biri olarak bilinir. Matematikten savaş taktiklerine ve edebiyata kadar birçok alanda öncü olan Sümerler, tarihe yön vermiştir. Peki, bu kadim uygarlık hakkında bilinmeyen ilginç detaylar neler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sümerler hakkında 10 ilginç gerçek!
        ABONE OL

        Tarihin ilk büyük uygarlıklarından biri olan Sümerler, uzun süre unutulduktan sonra 19. yüzyılda yapılan arkeolojik kazılarla yeniden keşfedildi. Çivi yazısıyla kayıt altına alınan tabletler, Sümerlerin gelişmiş bir topluma sahip olduğunu gözler önüne serdi. Peki, Sümerler hangi alanlarda insanlığa katkı sağladı? İşte detaylar...

        SÜMERLER VE DEVASA ŞEHİRLERİ

        Sümerlerin Mezopotamya'da ne zaman ortaya çıktığı hala tartışmalı olsa da, arkeolojik bulgular bu uygarlığın M.Ö. 4. binyılda yaklaşık on iki şehir devleti kurduğunu gösteriyor. Bu şehirler genellikle etrafı duvarlarla çevrili olup, merkezlerinde ziggurat olarak bilinen basamaklı tapınaklar bulunuyordu.

        REKLAM

        Sümerlerin en büyük ve en eski şehirlerinden biri Uruk'tu. Yaklaşık 80.000 kişilik nüfusuyla döneminin en kalabalık kentlerinden biri olan Uruk, ticaretin kalbinin attığı yerlerden biriydi.

        SÜMER KRALİÇESİ KUBABA

        Sümerlerde krallar listesi bulunur ve bu listede gösterilen bir isim oldukça dikkat çekicidir: Kubaba. M.Ö. 2500 yıllarında yaşayan Kubaba, Sümerlerin bilinen tek kadın hükümdarıdır. Hakkında fazla bilgi bulunmasa da, Kish şehrinin temellerini sağlamlaştırdığı ve kendi hanedanlığını kurduğu kayıtlara geçmiştir.

        SÜMERLER SİLAHLARINI KENDİLERİ GELİŞTİRDİ

        Sümer şehir devletleri, sık sık birbirleriyle savaş halindeydi. En bilinen savaşlardan biri, Lagash Kralı Eannatum'un Umma şehrini fethetmesiydi. Eannatum, zaferini "Akbaba Stelı" adı verilen bir anıt ile ölümsüzleştirdi.

        Sümerler, askeri stratejileriyle de bilinirlerdi. Muhtemelen tarihte ilk kez "falanks" düzeni onlar tarafından geliştirilmiştir. Ancak bu iç savaşlar, dış tehditlere karşı zayıf düşmelerine de neden oldu.

        SÜMERLER VE BİRA KÜLTÜRÜ

        Sümerler, tarihin ilk bira üreticileri arasında yer alır. M.Ö. 4. binyılda bira yapımıyla ilgili kanıtlara rastlanmıştır. Bira, Sümerler için yalnızca bir içecek değil aynı zamanda gıda olarak kullanılıyordu. O kadar önem verilirdi ki, "Ninkasi" adında bir bira tanrıçaları vardı.

        REKLAM

        CUNEIFORM: İLK YAZI SİSTEMİ

        Sümerler, yazının mucitleri olarak bilinir. M.Ö. 3400 yıllarında geliştirilen çivi yazısı, kil tabletler üzerine şekiller çizilerek kaydediliyordu. Zamanla sadece ticari kayıtlar için değil, edebi eserler ve kanun metinleri için de kullanıldı. Hatta bu yazı sistemi, 3000 yıldan fazla kullanıldı.

        SÜMERLERİN TİCARET AĞI

        Sümerler, Mezopotamya'da bulunmayan malzemeleri temin edebilmek için geniş bir ticaret ağı oluşturmuşlardı. Bakır için Bahreyn'e, sedir ağaçları için Anadolu'ya ve değerli taşlar için Hindistan'a kadar seyahat ettiler.

        GILGAMIŞ DESTANI: TARİHİ BİR KİŞİDEN ESİNLENDİ

        Dünyanın bilinen en eski edebi eserlerinden biri olan "Gılgamış Destanı", Sümer Kralı Gılgamış'ın olağanüstü maceralarını anlatır. Ancak bu hikayenin gerçekte yaşamış bir figüre dayandığı düşünülüyor. Gılgamış, Uruk kentinin beşinci kralı olarak kabul edilmiştir.

        SÜMER MATEMATİĞİ GÜNÜMÜZDE YAŞIYOR

        Sümerler, bugün hala kullanılan 60 tabanlı matematik sistemini geliştirmişlerdir. Bu sistem, saatleri 60 dakikaya, dakikaları ise 60 saniyeye bölme fikrine dayanmaktadır.

        SÜMERLERİN KEŞFİ 19. YÜZYILA KADAR SÜRDÜ

        Sümerlerin tarih sahnesinden silinmesiyle birlikte, bu uygarlık hakkındaki bilgiler de unutulmuştu. Ancak 19. yüzyılda Fransız ve Britanyalı arkeologlar, Mezopotamya'daki kazılarda Sümerlere ait eserleri ortaya çıkardı.

        Kaynak: History, Townshend International School

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!
        'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı
        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı
        Venedik'e ücretli giriş uygulaması yayılacak mı?
        Venedik'e ücretli giriş uygulaması yayılacak mı?
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!