Yazıdan matematiğe sayısız keşif yaptılar... Unutulmuş medeniyeti yeniden keşfedin: Antik Sümer Uygarlığı hakkında 10 ilginç gerçek!

Tarihin ilk büyük uygarlıklarından biri olan Sümerler, uzun süre unutulduktan sonra 19. yüzyılda yapılan arkeolojik kazılarla yeniden keşfedildi. Çivi yazısıyla kayıt altına alınan tabletler, Sümerlerin gelişmiş bir topluma sahip olduğunu gözler önüne serdi. Peki, Sümerler hangi alanlarda insanlığa katkı sağladı? İşte detaylar...

SÜMERLER VE DEVASA ŞEHİRLERİ

Sümerlerin Mezopotamya'da ne zaman ortaya çıktığı hala tartışmalı olsa da, arkeolojik bulgular bu uygarlığın M.Ö. 4. binyılda yaklaşık on iki şehir devleti kurduğunu gösteriyor. Bu şehirler genellikle etrafı duvarlarla çevrili olup, merkezlerinde ziggurat olarak bilinen basamaklı tapınaklar bulunuyordu.

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Sümerlerin en büyük ve en eski şehirlerinden biri Uruk'tu. Yaklaşık 80.000 kişilik nüfusuyla döneminin en kalabalık kentlerinden biri olan Uruk, ticaretin kalbinin attığı yerlerden biriydi.

SÜMER KRALİÇESİ KUBABA

Sümerlerde krallar listesi bulunur ve bu listede gösterilen bir isim oldukça dikkat çekicidir: Kubaba. M.Ö. 2500 yıllarında yaşayan Kubaba, Sümerlerin bilinen tek kadın hükümdarıdır. Hakkında fazla bilgi bulunmasa da, Kish şehrinin temellerini sağlamlaştırdığı ve kendi hanedanlığını kurduğu kayıtlara geçmiştir.

SÜMERLER SİLAHLARINI KENDİLERİ GELİŞTİRDİ

Sümer şehir devletleri, sık sık birbirleriyle savaş halindeydi. En bilinen savaşlardan biri, Lagash Kralı Eannatum'un Umma şehrini fethetmesiydi. Eannatum, zaferini "Akbaba Stelı" adı verilen bir anıt ile ölümsüzleştirdi.

Sümerler, askeri stratejileriyle de bilinirlerdi. Muhtemelen tarihte ilk kez "falanks" düzeni onlar tarafından geliştirilmiştir. Ancak bu iç savaşlar, dış tehditlere karşı zayıf düşmelerine de neden oldu.

SÜMERLER VE BİRA KÜLTÜRÜ

Sümerler, tarihin ilk bira üreticileri arasında yer alır. M.Ö. 4. binyılda bira yapımıyla ilgili kanıtlara rastlanmıştır. Bira, Sümerler için yalnızca bir içecek değil aynı zamanda gıda olarak kullanılıyordu. O kadar önem verilirdi ki, "Ninkasi" adında bir bira tanrıçaları vardı.

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CUNEIFORM: İLK YAZI SİSTEMİ

Sümerler, yazının mucitleri olarak bilinir. M.Ö. 3400 yıllarında geliştirilen çivi yazısı, kil tabletler üzerine şekiller çizilerek kaydediliyordu. Zamanla sadece ticari kayıtlar için değil, edebi eserler ve kanun metinleri için de kullanıldı. Hatta bu yazı sistemi, 3000 yıldan fazla kullanıldı.