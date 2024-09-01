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        Haberler Yaşam Yazın son günlerinde bu besinleri değerlendirmeye öncelik verin: Sağlık deposu 6 süper yeşil besin!

        Yazın son günlerinde bu besinleri değerlendirmeye öncelik verin: Sağlık deposu 6 süper yeşil besin!

        Yazın son günlerine yaklaşırken, sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı güçlendirmek için doğanın yeşil mucizelerinden faydalanmanın tam zamanı. Bu süper yeşil besinler, vücudunuzu arındırarak enerji seviyenizi artırırken, yazın son demlerini en iyi şekilde geçirmenizi sağlayacak. İşte sağlık deposu 6 yeşil gıda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:00
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        1

        Yaz aylarında tezgahları süsleyen sağlık deposu sebzelerin faydaları oldukça çok olurken, her biri sağlıklı beslenme bakımından sofralarda yerini almalılar. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

        2

        SALATALIK

        Su oranı yüksektir. Vücudun kaybettiği suyun geri kazanılmasında çok etkilidir. Kabuğunda fazlasıyla lif bulunur bu da sindirim organlarını rahatlatır. Bu da tokluk hissini artırır. Su kaybının fazla olduğu yaz aylarının vazgeçilmezidir. İçerisinde magnezyum, potasyum, sodyum, kalsiyum gibi mikro mineraller vardır.

        3

        KABAK

        İçerisinde A, C ve E vitaminleri ayrıca magnezyum ve potasyum mineralleri bulunur. Kalorisi düşüktür, bu sebeple diyetleriniz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca lifli yapısı sayesinde tokluk hissiyatının artırır.

        4

        BEZELYE

        İçerisinde A ve K vitaminlerini vardır. Bu sebeple yüksek miktarda vitamin içerir. Bitkisel protein yani soya proteini kaynağıdır. Kan şekerinin regüle eder ve glukoz yükselmesini önler.

        5

        TAZE FASULYE

        İçerisinde askorbik asit ve folik asit vardır. Serbest radikalleri indirgeyerek hastalıklara karşı bağışıklık güçlendirir. Posalı yapısı ile bağırsakları çalıştırır ve kalorisi düşük olduğundan diyet zamanında gönül rahatlığı ile tüketilebilir.

        6

        BİBER

        Çarliston, kıl biber, dolmalık, köy biberi, kapya, sivri biber gibi farklı çeşitleri vardır. Hepsinin ortak noktası içerisinde bulunan c vitamini miktarının yüksek olmasıdır. C vitamini viral ve bakteriyel hastalıklara karşı kalkan görevi görür... Ayrıca A ve B vitaminlerini de içerir.

        7

        BAMYA

        Sağlıklı bağışıklık sistemini destekler, içerdiği mikro elementler sayesinde kanın pıhtılaşmasını sağlar, oksijenin dokulara gitmesini sağlar , glukoz regülasyonunu kolaylaştırır, içerisinde bulunan bitkisel kolajen sebebiyle eklemler için şifa kaynağıdır diyebiliriz.

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