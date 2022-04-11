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YDS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de! YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları için artık geri sayım başlamış durumda. Dün itibariyle yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği zorlu sınavın sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Peki YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

  • 01
    YDS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de! YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Bu seneye kadar 41 ilde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) dün 81 ilde gerçekleştirildi. 10 Nisan Pazar günü düzenlenen YDS 2022 sınavı soru ve cevapları açıklandı. YDS sınavının sona ermesiyle gözler YDS sonuçlarına çevrildi. İşte YDS soru - cevapları ve YDS sonuç tarihi...
  • 02
    YDS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de! YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi duyurdu. 2022 yılı ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/1 sonuçları 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
  • 03
    YDS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de! YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    YDS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM tarafından gerçekleştirşlen YDS sınavı soru ve cevapları paylaşıldı. ÖSYM tarafından yaapılan açıklamada "10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Nisan 2022 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI" denildi.

    https://www.osym.gov.tr/TR,22715/2022-yds1-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html
  • 04
    YDS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de! YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

    Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

    internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

    İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve

    kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden

    alabilirler.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları

    sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”

    işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından

    rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr

    üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

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