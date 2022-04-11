YDS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından gerçekleştirşlen YDS sınavı soru ve cevapları paylaşıldı. ÖSYM tarafından yaapılan açıklamada "10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Nisan 2022 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" denildi.

https://www.osym.gov.tr/TR,22715/2022-yds1-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html