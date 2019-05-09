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Hastanelerinin başka hastaneye bağlanma girişimine çalışanlardan tepki: Kaybetmek istemiyoruz!

HABERTURK.COM

Bir ihtisas hastanesi, genel hizmet veren bir hastaneye bağlanır mı? Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağlanma girişimi ülkemizin köklü sağlık kurumlarından Yedikule çalışanlarını isyan ettirdi. Yetkililer, bu durumun hastanelerini genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkıştırılan bir uydu kliniğe dönüştüreceğini ve akciğer hastalıkları alanında yapılan çalışmalarıa zarar verip hstaları mağdur edeceğini düşünüyor. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberi...

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından olan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları isyanda. Hastane çalışanları, hastanelerinin makul bir gerekçe gösterilmeden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanma girişimine tepki gösteriyor ve destek bekliyor. 10 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, çalışanlar tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

HASTALARIN ŞİFA ARADIKLARI SON YER

Bir ihtisas hastanesi olan kurumda yılda 500 bin poliklinik hizmeti, 20 bin hasta yatışı, 10 bin civarında bronkoskopik tanı ve tedavi işlemi gerçekleştiriliyor. Yedikule, bunun dışında, yılda 1.650’si A grubu olmak üzere 4 bin 500 ameliyatın yapıldığı, girişimsel bronkoskopik işlemlerin gerçekleştirildiği ve ülkemizde en fazla göğüs hastasına hizmet veren 3. basamak hastane oluşuyla da dikkat çekiyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bu yönüyle hastaların şifa aradıkları son yer olduğuna dikkat çekiliyor.

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ YAPAN 4 EĞİTİM HASTANESİNDEN BİRİ

Türkiye için halen önemli bir sağlık sorunu olan tüberküloz (verem) özellikle de dirençli tüberküloz olgularının tedavisi sadece dört eğitim ve araştırma hastanesinde yapılıyor ve Yedikule Hastanesi bulunduğu konum itibarı ile ülkemizde bu hizmetin en kalabalık kitlelere sunulmasını sağlayan yer olarak hizmet veriyor. Tüberkülozlu hasta sayısının artışı, bu hastaların çoklu ilaç direnci ve yaygın ilaç direnci olan hastalıklar olması, konunun önemini daha da artırıyor.

TEDAVİLERDE AKSAMALAR YAŞANIR

Bu anlamda Yedikule Hastanesi’nin genel hizmet veren başka bir hastaneye bağlanmasının, bu tedavilerin yapılmasında aksamalara yol açacağı, telafisi mümkün olmayan toplum sağlığı sorunları doğuracağı belirtiliyor. Türkiye sağlık ortamının vazgeçilmez kurumlarından olan Yedikule Hastanesi, gerek sağlık hizmeti verilmesinde gerekse bugüne kadar yetiştirdiği profesör, doçent ve uzman doktorlarıyla günümüzde bir çok devlet, vakıf ve özel üniversitelerin tıp fakültesi, göğüs hastalıkları kliniklerinin kurucusu ve/veya yöneticisi konumundadır.

HASTANEMİZİN GELECEĞİNDEN KAYGI DUYUYORUZ

Yedikule Hastanesi çalışanları bu adımla ilgili olarak, “Yıllardır süregelen köklü kurumsal kültürü, güçlü eğitim ve hizmet kadrosu ile hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan bu kurumu, genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkışan bir uydu kliniğine dönüştürmek hem halkımızın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını engelleyecek hem de akciğer hastalıkları alanında yapılan çalışmaların zarar görmesine neden olacaktır. Hastanemiz hakkında bu kadar önemli bir karar alınırken bir marka haline gelmiş hizmet sunumunun zarar görmesi konusunda ciddi kaygı duymaktayız” diyorlar.

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