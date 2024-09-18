Diyarbakır'da yaşayan Nurullah Kalay (32), 10 Ağustos 2022 gecesi, boşanma aşamasındaki eşi E.K. (21) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Eskişehir'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah Kalay'ı (23) Vişnelik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde tabancayla vurarak öldürmüştü.

KATİL ZANLISI TUTUKLANMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Bursa-İnegöl kara yolu uygulama noktasında polislerce durdurulan araçta yakalanan Nurullah Kalay tutuklanmış, araçtaki arkadaşları Süleyman G. ile Tuncay S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah Kalay ile taraf avukatları ve maktul Heybettullah Kalay'ın yakınları katıldı.