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Yeliz Yeşilmen: Anılarım yıkılmak üzere

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Yeliz Yeşilmen'in Adana'da anne ve babasının yaşadığı ev için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. "Anılarım yıkılmak üzere" diyen Yeşilmen, bina içindeki büyük çatlakları da paylaştı

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  • Yeliz Yeşilmen: Anılarım yıkılmak üzere - Magazin haberleri

    10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Yeliz Yeşilmen'in anne ve babasının yaşadığı Adana'daki ev Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı.
  • Yeliz Yeşilmen: Anılarım yıkılmak üzere - Magazin haberleri

    "ANILARIM YIKILMAK ÜZERE"

    Yeşilmen, binanın çatlayan duvarlarını gösterdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Konuyla ilgili konuşan Yeliz Yeşilmen, "Vah ki vah... Anılarım yıkılmak üzere. Adana'daki annemlerin yaşadığı ev yıkım kararı alındı ve her an yıkmaya gelebilirler. İçinden bir iğne bile alamadık. İşte hayat böyle bir şey, bize ait değil. Şimdi anneme ve babama yeni bir hayat kurmak zorundayım. Çok şükür yaşıyor olmaları bir mucize ama her şeyi sıfırdan yapma zorunluluğu herkes için zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.
  • Yeliz Yeşilmen: Anılarım yıkılmak üzere - Magazin haberleri

    İSYAN ETTİ

    Ailesinin taşınma işleriyle ilgilenen Yeşilmen, nakliye firmalarının talep ettiği fiyatlara ise isyan etti. Şarkıcı, "Nakliye şirketlerine inanamıyorum. Normalde çok cüzi rakama yapılan şeyleri bile öyle rakamlara çıkardılar ki... Sanırsın motosiklet, araba satın alıyoruz. Neden böyle zamanlarda çok zorlaştırıyorlar, bilmiyorum. Adana'da nakliye firması bulmakta zorlanıyorum" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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