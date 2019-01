Yemekteyiz'de heyecan ve rekabet dolu bir hafta daha geride kaldı. Son kez bu akşam yenecek yemeklerin ardından verilen puanlarla birlikte Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. Yemekteyiz haftanın birincisi aynı zamanda 10 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu. İşte 4 Ocak Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 4 OCAK

Yemekteyiz'de hafta başından beri yemekler yendi, puanlar verildi. Son akşam yemeği bu akşam ekrana gelen haftanın finalinde yendi. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve son olarak da yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanların toplamı birinciyi belirledi. 4 Ocak Yemekteyiz puan durumu şöyle:

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

İsmican Hanım arkadaşlarından 17 puan aldı. Onur Bey'den 7 puan alan İsmican Hanım haftanın ikincisi oldu.

Can Bey arkadaşlarından 17 puan aldı. Onur Bey'den 9 puan alan Can Bey 26 puanla haftanın birincisioldu.

Emin Bey arkadaşlarından 15 puan aldı. Onur Bey'den 5 puan alan Emin Bey haftanın beşincisi oldu.

Nalan Hanım arkadaşlarından 16 puan aldı. Onur Bey'den 7 puan alan Nalan Hanım haftanın dördüncüsü oldu.

Nevra Hanım arkadaşlarından 14 puan aldı. Onur Bey'den 10 puan alan Nevra Hanım haftanın ikincisi oldu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'DAN HAFTANIN BİRİNCİSİ CAN BEY'E ÇOK SERT TEPKİ

Onur Bey, yarışmada yaşanan tatsızlıklar nedeniyle birinciyi direkt açıkladı. Onur Bey, Can Bey'in birinci olduğunu açıkladıktan sonra, "Yarışmacılar arasında en genci Can Bey olduğu için hep içimden Can Bey'in birinci olmasını istedim ancak şimdi söylüyorum keşke sonuncu olsaymışsınız. Herkese 1 - 2 puan vererek olmaz" diyerek çok sert tepki gösterdi.

