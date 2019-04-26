Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Yarışmacılar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazandı. 26 Nisan Yemekteyiz haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik büyük ödül kazananı bugün belli olacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ - 26 NİSAN

Yemekteyiz'de bu hafta Beyhan Kılıç, Süleyman Aslantaş, Pınar Doğruyol, Cihan Bora yarışıyor. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak? sorusu bu akşam belli olacak.