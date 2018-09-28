Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. İşte 28 Eylül Yemekteyiz haftanın finali bölümüne dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Banu Hanım'ın evinde yapıldı. Banu Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı ve son olarak haftanın puanları verildi. Yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu.

Bu hafta yarışan yarışmacılar şöyle: Eda Hanım, Banu Hanım, Meryem Hanım, Erkan Bey ve Yücel Bey.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Eda Hanım : 17 puan Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan ile birlikte 26 puanla haftanın sonuncusu oldu.

Erkan Bey: 19 puan Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan ile birlikte 28 puanla haftanın ikincisi oldu.

Yücel Bey: 19 puan Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan ile birlikte 27 puan ile haftanın üçüncüsü oldu.

Meryem Hanım: 23 puan Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan ile birlikte 32 puan ile haftanın birincisi oldu.

Banu Hanım: 20 puan Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan ile birlikte 27 puan ile haftanıın üçünlüğünü Yücel Bey ile paylaştı.

Böylelikle Yemekteyiz 28 Eylül haftanın birincisi Meryem Hanım oldu.

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