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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz birincisi bugün belli olacak. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, 14 Şubat 2025 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:41
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        Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde duyuruluyor. Bu haftaki yarışmacılar Mehmet Aslantaş, Yıldız Güngör, Aydan Mecit, Tolga Akgöl, Makbule Yıldız Aytan oldu. Peki 14 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz kazananı gün içinde açıklanacak.

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Mehmet Aslantaş

        Yıldız Güngör

        Aydan Mecit

        Tolga Akgöl

        Makbule Yıldız Aytan

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

        TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün 16.00'da yayınlanıyor. Her hafta 5 farklı yarışmacının yarıştığı programda yarışmacılar 150 bin TL'lik ödül için mutfak hünerlerini sergiliyor.

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