Yemekteyiz kim kazandı? 28 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi açıklandı mı, puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yarışmacıların birbirine verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın yarışmacılara verdiği puanlar sonucunda haftanın birincisi seçiliyor ve tam 150 Bin TL kazanıyor. Peki bu hafta en yüksek puanları kim topladı? 28 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın şampiyonu açıklandı mı?