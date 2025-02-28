Yemekteyiz kim kazandı? 28 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi açıklandı mı, puan durumu nasıl?
Yemekteyiz'de haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Hem katılımcılar hem de izleyiciler için keyifli deneyimler sunarlar ve yemek dünyasının farklı yönlerini keşfetmek için bir fırsat sunuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz de bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Bugün haftanın final günü gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci olarak kim 150 Bin TL aldı? soruları gündeme geldi. İşte 28 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın şampiyonu...
Hafta içi her gün TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yarışmacıların birbirine verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın yarışmacılara verdiği puanlar sonucunda haftanın birincisi seçiliyor ve tam 150 Bin TL kazanıyor. Peki bu hafta en yüksek puanları kim topladı? 28 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın şampiyonu açıklandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın final günü bugün. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi belli olunca haberimize eklenecek.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Perihan Karataş
İrem Özelçi
İrem Sancak
Can Batmaz
Murat Çimen