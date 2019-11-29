Yemekteyiz'de 29 Kasım Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 29 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 29 KASIM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Merve Çevik'in evinde yapılacak. Merve Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 29 Kasım Yemekteyiz haftamım finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Ayfer İlhani

Bekir Çetinkaya

Vahide Behşayeşizade

Nurhan Odabaşı

Merve Çevik