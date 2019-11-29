Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Yemekteyiz kim kazandı? 29 Kasım Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu?

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 29 Kasım Cuma günü yani bu akşam verilecek puanların ardından belli olacak. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 29 Kasım Yemekteyiz haftanın finali...

Yemekteyiz

Yemekteyiz'de 29 Kasım Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 29 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 29 KASIM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Merve Çevik'in evinde yapılacak. Merve Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 29 Kasım Yemekteyiz haftamım finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Ayfer İlhani

Bekir Çetinkaya

Vahide Behşayeşizade

Nurhan Odabaşı

Merve Çevik

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

28 Kasım reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı?
TELEVİZYON28 Kasım reyting sonuçları!
MasterChef dün akşam kim elendi? MasterClass ödülünü kim kazandı? 28 Kasım MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef dün akşam kim elendi?
Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm: Şermin'de Hünkar'a tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONŞermin'de Hünkar'a tuzak!
Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı: Ali'ye öpücük şoku! Mucize Doktor 12. son bölüm
TELEVİZYONAli'ye öpücük şoku!
MasterChef eleme neden olmadı? MasterClass ödülünü kim kazandı? 28 Kasım MasterChef
TELEVİZYONMasterChef eleme neden olmadı?
Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm 2. fragman izle: Yusuf, Ada’ya evlenme teklifi ediyor!
TELEVİZYONYusuf, Ada’ya evlenme teklifi ediyor!
Meltem Yılmazkaya yeni yaşını sette kutladı - Magazin haberleri
TELEVİZYONYeni yaşına sette girdi
Güvercin oyuncuları kimler? Güvercin dizisi konusu nedir? Güvercin nerede çekiliyor
TELEVİZYONGüvercin oyuncuları kimler?
Batlır filminin konusu nedir? Batlır filmi oyuncuları kimler?
TELEVİZYONBatlır filmi konusu ve oyuncuları
Yayın akışı 28 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONYayın akışı 28 Kasım Perşembe 2019!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X