ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ - 25 ŞUBAT 2022



Yarışmacıların birbirlerinin yemeklerine bakarak puan verdiği Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ın da oyları geçerli oldu. Rekabet dolu haftanın sonunda; Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 19 puan alan Safter Bey haftayı 5. olarak tamamladı. 16 puan yarışmacılardan, 5 puan Zuhal Topal'dan alan Batuhan Bey ise toplamda 21 puanla 4. oldu.



İddialı yarışmacılardan olan Gül Hanım da 7 puan Zuhal Topal'dan 19 puan yarışmacılardan alarak 26 puanla haftayı 3. olarak kapattı. Birinciliği 1 puan farkla kaybeden yarışmacı ise Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım toplamda aldığı 27 puanla 2. oldu.



Haftanın finalinde 28 puan alan yarışmacımız Bedriye Hanım 15.000 TL ödülün sahibi oldu. Büyük ödüle kavuşan Bedriye Hanım final anında büyük sevinç yaşadı.