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Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde, yaklaşık iki hafta önce başlayan yolsuzluk, hayat pahalılığı ve yerel para birimindeki değer kaybını protesto gösterileri sürüyor.

Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor
AA

Görgü tanıklarından ve bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, yüzlerce Yemenli Taiz'in merkezindeki Cemal Caddesi başta olmak üzere bazı caddeleri kapattı, araçların geçişini engellemek için araç lastiği yaktı.

Göstericiler, hükümetin devrilmesi ve Taiz Valisi Nebil Şemsan'ın görevi bırakması yönünde sloganlar attı.

Taiz'deki bankalar, bazı kurumlar ve dükkanlar, gösterilerle eş zamanlı kepenk kapattı.

Yemen yerel para biriminin dolar karşısındaki ciddi değer kaybının gölgesinde, Aden, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde halk, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının aşırı artması ve temel kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle gösteriler düzenliyor.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bugün bir dolar yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

- Ne olmuştu?

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor ancak yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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