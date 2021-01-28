Yemen Sağlık Bakanı Nayif el-Bekri:

AA

Sağlık Bakanı Bekri, AA muhabirine, Husilerin spor dünyasını ve sporcuları hedef alan saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

Husilerin iç savaşın başlangıcından bu yana aralarında Yemen milli futbol takımı oyuncuları Ali es-Suudi ve Abdullah Arif Abdurabbuh'un da bulunduğu 11 sporcuyu öldürdüğünü belirten Bekri, "Husiler 87 spor tesisine zarar verdi. Savaşın başlamasından bu yana Husilerin ülkedeki spor sektörüne verdiği zarar 2,8 milyar doları buldu." dedi.

Husileri, Sana Gençlik Refah Fonuna tahsis edilen 7 milyon doları ele geçirmekle suçlayan Bekri, bu sebeple spor sektöründe 7 bin kişinin işini kaybettiğini söyledi.

Yemen hükümetinden yapılan bu suçlamalara karşılık Husilerden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Gözlemcilere göre, Yemen'de 7 sene önce başlayan savaş nedeniyle spor salonları ve stadyumların tahrip edilmesi ve lig maçlarının durması sebebiyle ülkedeki spor sektörü büyük yara aldı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.