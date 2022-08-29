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Yeni dönemde yardımcı kitaplar öğrencilere ücretsiz mi dağıtılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ağustos 2022 günü Kabine Toplantısı'ndan sonra gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada eğitim - öğretim yılına ait bazı açıklamalarda da bulundu. Peki yeni dönemde yardımcı kitaplar öğrencilere ücretsiz mi dağıtılacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

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  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni dönemde yardımcı kitaplar öğrencilere ücretsiz mi dağıtılacak?

    Ders zilinin çalmasına yakın bir zaman kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Erdoğan yeni dönemde yardımcı kitapların ücretsiz verileceğini açıkladı. İşte haberimizin ayrıntıları...
  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni dönemde yardımcı kitaplar öğrencilere ücretsiz mi dağıtılacak?

    YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK

    Kabine gündemindeki bazı hususlarla ilgili bilgileri paylaşan Erdoğan, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini, son 19 yılda kesintisiz şekilde sürdürülen ücretsiz ders kitaplarının basımı ve dağıtımının tamamlandığını aktardı.

    Eskiden parayla kitap alınamadığını, bulunamadığını, üst sınıflardaki ağabeylerinden teksir notlarını bile satın alamadıklarını anlatan Erdoğan, şimdi kuşe kağıtta basılı kitapların ücretsiz şekilde, her eğitim öğretim yılının başında, sıraların üzerinde öğrencilerin önüne koyulduğunu söyledi.
  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni dönemde yardımcı kitaplar öğrencilere ücretsiz mi dağıtılacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilerin masalarında ücretsiz hazır edeceklerini bildirdi.

    Dağıtılan yardımcı kaynak tutarının bu yılkilerle 130 milyonu bulduğunu aktaran Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının tüm okulların temizlik, kırtasiye küçük onarım ve atölye gibi ihtiyaçlarına yönelik bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdiğini de belirtti. Erdoğan, temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişinin de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacağını söyledi.
  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni dönemde yardımcı kitaplar öğrencilere ücretsiz mi dağıtılacak?

    Temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 3 milyarlık bütçe kullanarak okullarda çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, okul öncesi eğitimin de yapımı tamamlanan yaklaşık 1200 yeni anaokuluyla güçlendirildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 3 bine tamamlanacağını kaydetti. Erdoğan, bu nedenle 1 Eylül'de atamaları yapılacak 20 bin öğretmenin 7 bin 500'den fazlasının okul öncesi öğretmenliğe tahsis edildiğini bildirdi.

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