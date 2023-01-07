Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiye 2022 yılında 1100 TL tutarındaydı. Yeni zamlar sonrası emekli bayram ikramiyesi tutarının değişip değişmediği merak konusu oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...