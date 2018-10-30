Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı dün törenle açıldı. Cumhuriyetin 95'inci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan havalimanından, yıl sonunda kadar THY Ankara, Antalya ve İzmir'e, yurtdışında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Lefkoşa'ya uçuşlar yapılacak. Böylece havalimanının sistemleri test edilecek.

BENZERLERİ 8-10 YIL SÜRÜYOR

Sabah gazetesinden Cevdet Özdemir'in haberine göre İstanbul Havalimanı büyüklüğündeki bir havalimanın yapımı dünya ölçeğinde ortalama 10-12 yıl sürüyor. Ancak bu projenin ilk etabı, planlandığı gibi, 42 ay sonra hizmete açıldı.

Toplam 4 etapta tamamlanacak İstanbul Havalimanı, 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası, 2 bağımsız paralel pist, taksi yolları, apron-terminal binaları, hava trafik, haberleşme ve meteoroloji sistemleri ile diğer hizmet binalarından oluşuyor. Birinci etabın ikinci aşamasında ise 3'üncü bağımsız pist devreye girecek. Projenin ilerleyen etaplarında ek terminal binaları ve pistlerle yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. Tüm fazları tamamlandığında ise havalimanı her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pisti olacak 350'den fazla destinasyona uçuş imkânı sunacak.

METRO HATTI 2019'DA

Havalimanı raylı sistemlerle şehre bağlanacak. Gayrettepe ve Halkalı'ya uzanan metro bağlantıları için çalışmalar devam ediyor. Öncelik verilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bağlantısı 2019 yılı içinde hizmete girecek. Havalimanında 660 taksi görev yapacak. Taksi şoförleri ve araçları için yeni standartlar belirlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Otobüs A.Ş. "Hava-İst" markasıyla hizmet verecek. İlk iki ay kendi araçları ile gelecekler için otoparktan ücret almayacak.

176 MİLYAR LİRA GELİR

İstanbul Havalimanı tahmin edilen 10.2 milyar euro yatırım maliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyor. Havalimanının hizmete girmesinin ardından İGA, 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek. Böylece devletin kasasına tek kuruş harcanmadan KDV'si ile birlikte 176 milyar liradan fazla para girecek.

GÜVENLİKTE DE EN SON TEKNOLOJİ

Yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2.5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek. Plaka tanıma, yüz tanıma için altyapı kuruldu.

İLK SEFER 31 EKİM'DE...

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek THY'nin İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul uçağının saat 14.15'te piste teker koyması planlanıyor.

AÇILMADAN ÖDÜLLER ALMIŞTI

Proje ilk ödülünü, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi'nden 2015'te aldı. İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/ Kiklop'un desteğiyle tasarlanan havalimanı terminal binasına, dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde "Gelecek Projeler- Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildi.

RAKAMLARLA YENİ HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nın inşaatı sırasında 300 milyon euroluk yatırımla 3 bin 22 adetlik Türkiye'nin en büyük makine parkı kuruldu. Yaklaşık 36 bin kişi çalıştı.

1.44 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olma özelliğini taşıyan terminal binası 4'ü dış hat olmak üzere 5 adet iskele bloğundan oluşuyor. Terminalde Türk-İslam mimarisinde kullanılan motifler işlendi. Ayrıca yüksek tavan (gidiş katında 28 metre-geliş katında ise 44 metre tavan yüksekliği), doğal ışık, ahşap malzemesi ve bol bol 'yeşil' kullanılarak doğallık sağlandı. Çatıdaki 313 kubbe ile gün ışığının içeri girmesi sağlandı.

Çalışanlara hazırlanan yemeklerde günde ortalama 110 bin ekmek, 3 ton 200 kilo et, 6 ton 300 kilo bakliyat, 4 ton beyaz et, 21 bin ton sebze meyve, 14 bin ton ise süt ve süt ürünleri kullanıldı.

21 BİN KOLTUK VE DEV OTOPARK

Havalimanında 442 odalı bir otelin yanı sıra, 21 bin civarında dinlenme koltuğu, 640 adet asansör ve yürüyen merdiven, 8 bin 671 kapı ve 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı ve 239 tuvalet bulunacak. Toplam 13 chek-in adasının olacağı terminalde yolcuların uçağa biniş işlemlerini yaptırabileceği 468 banko yer alacak. 70 bin araçlık otopark ise Avrupa'nın en büyüğü olacak.

İstanbul Havalimanı, 7 bin 594 hektarlık bir alanda olacak. Yolcu sayısı olarak dünyanın en büyük havalimanı konumundaki Atlanta bin 902 hektar, Pekin 2 bin 330 hektar, Londra bin 227 hektarlık alana sahip. Atatürk Havalimanı ise bin 165 hektarlık bir alanda kurulu.

53 bin metrekarelik alana yayılacak Duty Free alanı 6 bölümden oluşacak. 6 bin 500 metrekare lüks butik mağazalar yer alacak. 3 bin metrekare alanda ise Türk ürünlerinin satılacağı pazar konseptinde mağazalar bulunacak.

RÖTARI AZALTACAK UYGULAMALAR

Havalimanı pistlerine, uçakların düşük görüş şartlarında güvenli şekilde inmelerine olanak veren hava seyrüsefer sistemleri yerleştirildi. Uçaklar 'Point Merge' yöntemi ile yaklaşma yapıp kalkacak. Sistem hava trafik kontrolörüne aynı anda çok sayıda hava trafiğini idare edebilme kolaylığı getiriyor. Uçaklarda uçuşlarını "RNAV" denilen uydudan sinyal alarak yapıyor. Trafik sayısı az ise uçağı kısa getirip bir an önce indirebilecek. Trafik fazlalaştıkça diğer trafiklere uygun sıralama yaparak uçaklara bekleme yaptırmadan daha hızlı indirme imkânı olacak.

İŞLETME SERTİFİKASI İGA'YA TESLİM EDİLDİ

İstanbul Havalimanı'nın (İYH) işletme sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya teslim edildi. Sertifikasyon sürecinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) yaklaşık 4 ay süren titiz çalışmalar sonucu tamamlandığını belirten Turhan, "SHGM ekibi havaalanı fiziki şartlar ve emniyet, havacılık güvenliği, seyrüsefer hizmetleri sahalarındaki tüm gereklilikleri gün be gün takip ederek süreci sonuçlandırmıştır" dedi. Bu arada İTO Başkanı Şekib Avdagiç de yaptığı yazılı açıklamada, havalimanı için şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı ile Türkiye'yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak. Cumhuriyet'in 95. yılını bir başyapıt ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz."

DÜNYA LİDERLERI AÇILIŞA KATILDI

İstanbul Havalimanı'nın açılışına Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çok sayıda yabancı temsilci katıldı.





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