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        Haberler Kültür-Sanat Yeni ‘James Bond’ filminin senaristi belli oldu

        Yeni ‘James Bond’ filminin senaristi belli oldu

        Yeni 'James Bond' filminin senaryosunu kaleme alacak isim açıklandı. 2028'de vizyona girmesi beklenen yeni 'James Bond' serisini Peaky Blinders ile tanınan Steven Knight yazacak

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 14:00 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:00
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        Yeni 'James Bond' filminin senaristi belli oldu
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        Yönetmenliğini Denis Villeneuve’ün üstleneceği yeni ‘James Bond' filminin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu.

        2028’de vizyona girmesi beklenen yeni ‘James Bond’ filminin senaristinin ‘Peaky Blinders’ ile tanınan Steven Knight olacağı bildirildi.

        Knight, Amazon MGM Studios için çekilecek filmin senaryosunu kaleme alacak. Filmin yapımcılığını ise Amy Pascal ve David Heyman üstlenecek.

        Steven Knight, daha önce Dirty Pretty Things filmiyle Oscar adaylığı kazanmış; Eastern Promises, Spencer ve Tom Hardy’li Locke gibi dikkat çeken yapımlara imza atmıştı.

        Ayrıca See, Taboo, Rogue Heroes, The Veil gibi birçok diziye de hayat verdi. Knight, kısa süre önce Daisy Ridley’nin rol alacağı Star Wars filmi üzerinde çalıştıktan sonra projeden ayrıldı.

        2021 yapımı No Time To Die ile 007’ye veda eden Daniel Craig’in ardından, serinin yıllardır senaryosunu yazan Neal Purvis ve Robert Wade de projeye veda etmişti. Knight’ın gelişiyle, Bond evreninde yepyeni bir sayfa açılıyor.

        Öte yandan Yeni Bond filmi, serinin yıllardır süregelen yaratıcı liderleri Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson olmadan çekilecek ilk film olacak.

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        #james bond
        #James Bond senarist
        #Steven Knight
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