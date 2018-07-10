Yeni kabine belli oldu! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle beraber resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından yeni kabineyi açıkladı. Kabinede yer alan bazı isimler değerlendirmelerde bulundu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde görev almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diye konuştu.
Ziya Selçuk, değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var ve bunun için bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz."
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.
Yeni kabineye başarı dileğinde bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personeline teşekkür etti. Fakıbaba, "Görevi devralan Bakanımızın, bu dönemde yeni çalışmalar ve projelerle hizmet bayrağını daha da ileri taşıyacağına inancım tamdır. Bu süreçte ortaya konacak çalışmalara her türlü katkıyı vereceğimi belirtiyor, kendisine başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.
Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineyi tebrik etti.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Adalet Bakanlığına getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, şunları kaydetti:
"Bizi bu göreve yeniden layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, duası ve desteğiyle her zaman arkamızda olan aziz milletimize hakkıyla hizmet edebilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz. Yolumuz ve bahtımız açık, seferimiz kutlu, milletimiz var olsun."
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere Millete hizmeti layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
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