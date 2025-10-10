Habertürk
        Yeni keşif 'tüylü kekreçiçeği' Türkiye'nin bitki florasına kaydedildi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün Kastamonu'daki Küre Dağları Milli Parkı'nda yaptığı saha çalışmalarında 'tüylü kekreçiçeği' ilk kez keşfedilerek, Türkiye'nin bitki florasına kaydedildi

        Giriş: 10.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:44
        Kastamonu'da keşfedildi! Bitki florasına kaydedildi
        DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı'nda yapılan arazi çalışmalarında 3 farklı noktada 'tüylü kekreçiçeği' (draba lasiocarpa) ilk kez keşfedildi.

        850 birey olarak tespit edilen 'tüylü kekreçiçeği' bitki florasına kaydedildi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) 'hassas zarar görebilir' kategorisinde yer aldığı belirlenen yeni bitki, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

        "4 BİNİ ENDEMİK, 13 BİN BİTKİ TÜRÜMÜZ VAR"

        'DKMP Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Neslihan Öziçli, 'tüylü kekreçiçeği'nin Türkiye florası için önemli bir keşif olduğunu söyledi. Öziçli, "Daha önce ülkemizde kaydı olmayan ve altın sarısı çiçekleriyle dikkat çeken 'tüylü kekreçiçeği', Türkiye'de ilk kez gözlemlendi. Küre Dağları Milli Parkı'nda 3 farklı lokalitede yaptığımız arazi çalışmalarında yaklaşık 850 birey tespit ettik. Ülkemiz, yaklaşık 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor; bunun 4 bini endemik özelliğe sahip. Bu yeni kayıt, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu bitki, lahanagiller ailesine ait ve Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde doğal yayılış gösteren bir tür. Türkiye'de ilk defa kaydedilmesiyle birlikte, ülkemizdeki 'draba' cinsine ait 'takson' sayısı 34'e yükseldi. Aizopsis alt grubundaki tür sayısı da 9'a çıktı" diye konuştu.

        Öziçli, bilimsel değerlendirmeler sonucunda, bu türün Türkiye özelinde Uluslararası Doğa Koruma Birliği kriterlerine göre 'hassas zarar görebilir' kategorisinde olduğunu belirlediklerini söyleyerek, "Bu da habitatlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Amacımız, bu tür gibi değerli bitkileri sadece bilim dünyasına tanıtmak değil, aynı zamanda onları koruyarak gelecek nesillere aktarmak. 'Tüylü kekreçiçeği' de, ülkemizin bu zengin doğa mirasının önemli bir parçası olarak kayıt altına alınmış oldu" ifadelerini kullandı.

        "ALTIN SARISI ÇİÇEKLER AÇIYOR"

        Projede görev alan, DKMP Genel Müdürlüğü’nde uzman Muhammed Hakan Çakmak, yeni keşif ile Türkiye'nin tür zenginliğinin arttığını söyleyerek, "Tüylü kekreçiçeği, cüce görünümlü, bahar aylarında altın sarısı çiçekler açan bir bitki. Genellikle kayalık ve uçurum habitatları seviyor. Türkiye'de şimdilik yalnızca Batı Karadeniz'de, Küre Dağları'nda bulunmakta. Ancak Türkiye'de ilk kez tespit edilip kayda geçirildi. Elbette bu da tür çeşitliliğimizin de arttığı anlamına geliyor. Her şeyden önce tür çeşitliliğimiz için önemli bir katkı. Türkiye her şeyden önce 3 farklı bitki coğrafyasının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Ülkemizin barındırdığı ekolojik koşullar bu çeşitliliğin öne çıkmasında en önemli etken. Bulunduğumuz kuşak itibarıyla da biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin ülkelerden birisiyiz” ifadelerini kullandı.

        "DOĞANIN EŞSİZ MİRASINI KORUYORUZ"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yeni keşifle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun En'leri arasına yeni bir keşif: Tüylü kekreçiçeği. Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz, 4 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezi durumunda. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

