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        Haberler Sağlık Yeni kesilmiş kurban eti tüketimine dikkat! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yeni kesilmiş kurban eti tüketimine dikkat!

        Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, yeni kesilmiş etin, sindirim sisteminde şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına yol açabildiğini, bu sebeple etin en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:36
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        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi etin sağlık sorunlarına yol açmaması için bazı kurallara dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bayram sofralarının vazgeçilmezi et tüketiminin belirli kurallara uyulmadığında mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğini aktardı.

        "KESİM SONRASI ET HEMEN TÜKETİLMEMELİ"

        Bilgiç, özellikle kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Yeni kesilmiş et sindirim sisteminde şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir, bu sebeple etin en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerekiyor. Bu konuda özellikle sindirim sistemi ve karaciğer rahatsızlığı bulunan bireylerin çok daha dikkatli olması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

        Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğine dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti: "Etin öğle veya akşam yemeğinde tüketilmesini öneriyoruz. Kızartma gibi ağır pişirme yöntemlerinden uzak durulmalı. Fırın, tencere veya haşlama yöntemiyle pişirilen etler hem daha sağlıklı hem de sindirimi daha kolaydır. Ayrıca kavurma yapılacaksa, etin kendi yağıyla pişirilmesi yeterlidir, dışarıdan yağ eklenmesine gerek yoktur."

        "TATLILAR ETLE TÜKETİLDİĞİNDE SİNDİRİMİ ZORLAŞTIRIR"

        Bilgiç, karaciğer yağlanması olan bireylerin sakatat tüketiminde çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu gıdalar mümkün olduğunca az tüketilmeli. Ayrıca, etin yanında tatlı yemekten kaçınılması gerekir. Tatlılar bayram sofralarının bir parçası olsa da etle birlikte tüketildiğinde sindirimi zorlaştırır. Etin yanında bol su, taze sebze ve salatayla dengeli bir öğün oluşturulmalı. Bayramın dört günü boyunca sürekli et tüketmekte sindirim sistemi için risklidir. Günde bir öğün et tüketimi yeterlidir. Bunun dışında daha hafif öğünlerle beslenmeye devam edilmelidir."

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