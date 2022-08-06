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Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

KPSS Lisans sınav tarihi araştırmaları yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından hız kazandı. 31 Temmuz günü 81 ile 104 sınav merkezinde gerçekleştirilen KPPS Lisans sınavı incelemelerin ardından iptal edilirken 6 - 7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde uygulanacak olan sınavlar da ertelendi. Bu yıl sınava katılan adaylar ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, 2022 ertelenen KPSS Lisans sınavı tarihi...

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  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

    KPSS sınavı Lisans oturumu yapılan incelemeler sonucunda iptal edildi. 31 Temmuz tarihinde uygulanan sınavın iptal edildiğini açıklayan ÖSYM Başkanı Ersoy, 6 - 7 Ağustos ve 14 Ağustos günlerinde gerçekleştirilecek oturumların iptal edildiğini duyurdu. Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü ÖSYM tarafından açıklanacak yeni KPSS takvimine çevrilirken "İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?" soruları da gündeme geldi. İşte, yeni takvim ile iptal edilen KPSS Lisans sınavı tarihi hakkında merak edilenler...
  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

    ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN SON DAKİKA KPSS AÇIKLAMASI!

    Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığı görevine atandı. ÖSYM Başkanı ertelen KPSS sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Ersoy, "Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. 

    Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

    KPSS SINAVLARI İPTAL EDİLDİ!

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy; 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının ertelendiğini duyurdu.
  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

    ERTELENEN KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni KPSS takvimi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamay göre 17 Eylül'de başlayacak. Yeni KPSS sınavı Tarihleri ÖSYM tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

     YENİ KPSS TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM Başkanı Ersoy, yeni KPSS Takvimi ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

    ERTELENEN KPSS İÇİN BAŞVURU VE SINAV ÜCRETİ ALINACAK MI?

    Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.
  • Yeni KPSS takvimi: İptal edilen 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen KPPS başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

    KPSS ÖABT, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM, DHBT SINAVLARI UYGULANACAK MI?

    ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklaması şu şekilde;

    "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

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