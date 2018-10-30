Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor sahaya çıkıyor

Yeni Malatyaspor ve Kırklarelispor, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Türkiye Kupa 4.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Yeni Malatyaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kırklarelispor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; Yeni Malatyaspor galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kırklarelispor galibiyet oranı 0.00.

Yeni Malatyaspor son hafta oynanan Kırklarelispor maçında 1-1 berabere kaldı.

Kırklarelispor ise Yeni Malatyaspor maçında 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Kırklarelispor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Kırklarelispor, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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