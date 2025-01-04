"Yeni nesilde demans riski azalıyor"

Demans gelişiminin insan beynini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, JAMA Nöroloji dergisinde yapılan araştırmada son nesillerin beyin hacminde ve bilişsel işlevlerle ilgili beyin bölgelerindeki kalınlıklarında artış görüldüğünü belirtti.

Araştırma sonucunda 1970’lerde doğan bireylerin 1930’larda doğanlara göre demans riskinin daha az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Asil, “Framingham Kalp Çalışması'nda 1999 ile Kasım 2019 arasındaki dönemde beyin MRI'ları incelenmiş ve yıllar içerisinde beyin hacminde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 1970’lerde doğan bireylerin, 1930’larda doğanlara kıyasla daha fazla beyin hacmine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu artış, beyin volümlerinin yüzde 6.6, hipokampüs volümlerinin yüzde 14.4 ve beyaz cevher volümlerinin ise yüzde 5.7 oranında olduğunu göstermektedir” dedi.