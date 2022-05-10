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Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir süredir konuşulan yerli pasaport ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin milyonlarca vatandaş; yeni pasaport ne zaman ve hangi tarihte verilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

  • 01
    Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli pasaport üretimi ile ilgili altyapının kurulduğunu açıkladı, "ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak" dedi. İşte açıklamanın ayrıntıları...

     
  • 02
    Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...

    YERLİ PASAPORT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu ve müjdeleri sıraladı. Buna göre yerli pasaport üretiminin de yapılacağını belirtti ve ''Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yerli ve milli pasaport üretimine geçiyoruz. Ağustos ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.'' dedi.

     

     
  • 03
    Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...

    PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınarak veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
  • 04
    Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...

    Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak...

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