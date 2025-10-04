Yeni sezonda 1000'den fazla etkinlik Zorlu PSM'de

Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunan ve global bir sahne olma vizyonuyla kendi kategorisinde Avrupa’nın en büyük ve donanımlı performans sanatları merkezlerinden olan Zorlu PSM’nin 13. sezonu tanıtıldı. Zorlu PSM, yılın neredeyse her günü beş farklı sahnesinde 1.000’in üzerinde etkinliğe bu sezon da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gecede konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, yeni sezona ilişkin yaptığı açıklamada: “Geride bıraktığımız 12 yılda sahnelerimizde 8 milyon sanatseveri ağırladık. Zorlu PSM olarak sanatın yalnızca bir eğlence değil, toplumları dönüştüren, hayal kurmaya sevk eden güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu sezon da uluslararası prodüksiyonlardan kendi yapımlarımıza, gençlere yönelik yeni programlarımızdan festivallerimize kadar çok geniş bir içerikle sanatseverleri karşılayacağız. Her sezon bir öncekini aşmak için çalışıyoruz ve 13. sezona büyük bir heyecanla başlıyoruz” dedi.

Uluslararası Konserler Bu yıl da Yıldızlar Geçidi!

13. sezonda da uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri Zorlu PSM sahnelerinde dinleyicileriyle buluşuyor. Her sezon farklı türlerde dünya çapında ses getirmiş müzisyenlerin yer aldığı ve dinleyiciler tarafından dört gözle beklenen Zorlu PSM uluslararası konserlerinde bu yıl; Aurora McDonald, Alfa Mist, Blind Guardian, bôa, Bonobo, Elijah Fox, Ichiko Aoba, Isabel La Rosa, James Hype, Kerala Dust, Mammal Hands, Marisa Monte, Nina Kraviz, Oscar and the Wolf, Peter Bence, Sabaton, Starsailor, Weval, Yousuke Yukimatsu gibi yıldız isimler sezon boyunca Zorlu PSM sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak.

.png Dünyanın en seçkin prodüksiyonları bu sezon da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 7-8 Kasım'da yapay zekâ temasını bale sanatıyla buluşturan, Scottish Ballet'in çağdaş ve büyüleyici uyarlaması "Coppélia", 2-8 Mart'ta Bollywood'un efsanevi müzikleri, nefes kesen dansları ve rengârenk görkemiyle sahneyi adeta bir şölene dönüştürecek olan "Taj Express" ve 20-21 Ocak'ta çağdaş dansın sınırlarını zorlayan Belçikalı topluluk Peeping Tom'un hafıza ve mekân algımızı derinden sorgulayan çarpıcı üçlemesi "Triptych" Zorlu PSM sahnelerini büyüleyecek. Zorlu PSM'nin yüksek katkılı mekan sponsoru olduğu 29. İKSV Tiyatro Festivalide dünyaca ünlü projelerini Zorlu PSM sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşturuyor. Festival kapsamında, Scapino Ballet Rotterdam'ın Arvo Pärt'ın etkileyici müziği eşliğinde sahnelediği "Katedral, Arvo Pärt'le Bir Akşam"performansı 20-21 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde izleyicilerle buluşurken sirk, tiyatro ve dansı fantezi ve şiirle harmanlayan Fransız-Katalan topluluğu Baro d'evel'in "Biz Kimiz" adlı büyülü gösterisi, 22-23 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatro ve dansseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak hayata geçen yapımlarına bu yıl ses getirecek çok sayıda yenisi ekleniyor. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği, Alina Boz ve Ayda Yüksel'in rol aldığı, kuşaklar arası hesaplaşmaları ve kadın dayanışmasını konu alan yeni prodüksiyon Palamut Zamanı, Onur Ünlü'nün kült filminin ilk tiyatro uyarlaması ve başrollerinde İlayda Alişan, Beyti Engin, İbrahim Selim, Ali Yoğurtçuoğlu, Deniz Celiloğlu ve Efekan Can'ın oynadığı Güneşin Oğlu, Zerrin Tekindor'un başrolünde olduğu ve Hira Tekindor'un yönettiği Peter Shaffer uyarlaması Lettice and Lovage ile Aldous Huxley'nin distopik başyapıtının Jethro Compton ve Lerzan Pamir yönetiminde ve Başar Başaran'ın uyarlamasıyla müzikal formda Türkiye'de ilk kez sahneleneceği Cesur Yeni Dünya bu sezon Zorlu PSM'de prömiyer yapacak Zorlu PSM Prodüksiyon yapımları arasında yer alıyor. .png Zorlu PSM sahnelerindeki sevilen prodüksiyonlar arasında olan; Demet Evgar'ın boşrolünde olduğu ve Serdar Biliş'in yönetmenliğinde Afife, Merve Dizdar ve Kerem Arslanoğlu'nun başrollerini paylaştığı İnsanlar Mekânlar Nesneler, PSM Atölye'den çıkıp profesyonel yolculuğuna ikinci sezonunda da devam eden Kısık Ateşte Düdüklü Tencere de temsillerine devam edecek. Ayrıca Cumhuriyet'in kuruluş sürecini teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dans ve müzik ve sahne prodüksiyonları ile anlatan 1923, bu sezon 29 Ekim'deki temsiliyle sahnelere veda edecek.

Sezon boyunca ayrıca aralarında "İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim, Auptopsy, Don Kişot, Baba, Amadeus, Terapi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Drakula, Kel Diva, Toz, Bulaşıkçılar, Aşk Biter mi?, Timsah Ateşi, Cimri, Medea, Linçler ve Dudaklar, Martı mıyım?, Güne Bakan Cam Kırıkları, Tıtıl GPT-148, Güzel Son, Eylül, Kopenhag" gibi uyunların bulunduğu çok sayıda tiyatro da Zorlu PSM'de sergilenecek. Kahkaha dolu bir sezon daha! Her yıl her gösterisi kapalı gişe seyredilen ve biletleri aylar öncesinden tükenen Cem Yılmaz'ın sevilen CMXXIV isimli gösterisi de bu sezon da Zorlu PSM'de sahnelenecek. Ayrıca Ata Demirer'in "Ata Demirer Gazinosu" da sezon boyunca sanatseverlere kahkaha ve müzik dolu saatler yaşatacak. Bunun yanısıra TolgShow, Kaan Sekban Saçmalar, Teoman'ın Koyu Antolojisi, Harun Tekin Test 1-2-3 gibi eğlenceli gösteriler ve yeni nesil komedyenlerin performansları sezon boyunca Zorlu PSM'de izleyenleri kahkahaya boğacak. MIX Festival Yine Nefes Kesici! Dünya çapındaki sesleri ve yerli sanatçıları bir araya getiren ve 2016'dan beri düzenlenen MIX Festival, ilk yılından bu yana İstanbul'un müzik ve kültür-sanat etkinliklerindeki standartlarını belirliyor.

Hilal Kaya Bu yıl da odağında müzik olan ama farklı disiplinlerden beslenen festival, özenle belirlenen programıyla hem yerli hem de uluslararası müzik sahnesinin en başarılı isimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 14-15 Kasım tarihlerinde 9. edisyonu gerçekleşecek MIX Festival'de bu yıl; de Purple Disco Machine, Bakermat, Bulgarian Cartrader, Discopolis, Maribou State, Sigrid, Jadu Heart, Youngr, Marissa Nadler, Nusantara Beat, TUKAN, Emre Can Swim, Venice, Hilal Kaya, groove4lovers, Egosex, Selût ve Soul Grinders sahne alıyor. Sónar Istanbul 2026 ile 10. Yıl… Her yıl büyük ilgi gören ve dünyanın en prestijli elektronik müzik festivallerinden biri olan, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar Istanbul, 10-11 Nisan 2025tarihlerinde 10.edisyonu ile yine 20'den fazla farklı disiplinlerdeki sanatçıyı binlerce müzikseverle biraraya getirecek. Yepyeni Bir Festival: "Ars Electronica" Avusturya'da neredeyse 50 yıldır 'teknolojik sanatlar alanında' dünyanın en saygın festivali ve platformu olarak kabul edilen Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle Diageo Türkiye'nin ana sponsorluğunda 21-28 Ekim tarihleri arasında sadece Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

.png Bugüne kadar milyonlarca sanatseveri ağırlayan Ars Electronica, sergi, mekânsal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere kadar uzanan geniş bir programla Zorlu PSM'de 21 Ekim'den itibaren misafirlerine kapılarını açacak. Yazın Gözdesi "PSM Loves Summer by %100 Müzik" ile Sürpriz İsimler! İlk edisyonundan itibaren müzikseverlerden büyük ilgi gören ve dünya starlarının ağırlandığı PSM Loves Summer by %100 Müzik serisi, 2026 yılının yaz aylarında 5. edisyonunda sürpriz isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. Özel Konseptli Konserler Yine Zorlu PSM'de! İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turneleri kapsamında Zorlu PSM'de sahne alacaklar. "Love Is Here", "Alcoholic" ve "Silence Is Easy" gibi unutulmaz parçalarıyla tanınan grup, yeni albümleri Where The Wild Things Grow ile geçmiş ve bugünü buluşturan özel bir seçki sunacak. Melankolik melodiler ve güçlü sahne atmosferiyle 25. yıl özel konserlerini 24 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşmeye hazırlanıyor. Japon elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, 28 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak. Osaka'dan dünyaya uzanan kariyeri, Sónar Istanbul 2025'teki unutulmaz performansı ve türler arası geçişlerle dolu setleriyle dikkat çeken Yukimatsu, elektronik müzik tutkunlarına yeniden eşsiz bir gece yaşatatacak.

Emre Altuğ'un müzik tutkunlarını Türk pop müziğinin 70 yıllık geçmişinde unutulmaz bir yolculuğa çıkardığı ve yoğun ilgi gören ''Bir Pop Masalı'' bu sezonda da devam ediyor. İlk gösterimini Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde kapalı gişe olarak gerçekleştirilen Emre Altuğ 'Bir Pop Masalı' 27 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak. Yerli Sahnenin En Sevilenleriyle Tempolu Bir Sezon! Her sezon sahne performansları ve güçlü temposuyla müzikseverlerin ilgi odağı olan yerli müziğin sevilen isimlerinin yer aldığı konserlerde bu yıl; Aşkın Nur Yengi, Duygu Soylu, Emel Sayın, Emre Altuğ, Ezginin Günlüğü, Fazıl Say, Ferhat Göçer, Funda Arar, Gülşen, Mabel Matiz, Melike Şahin, Murat Karahan, Sıla, Yeni Türkü, İncesaz ve daha bir çok isim müzikseverlerle buluşacak. Zorlu Çocuk Tiyatrosu İki Yeni Oyunla Tüm Sezon Miniklerle! Bugüne kadar 15 farklı oyunla bir milyondan fazla çocuğa ulaşan ve 1500'den fazla gösterinin yanı sıra, deprem bölgesine düzenlediği turnelerle de yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşarak afet bölgelerindeki çocuklara moral ve umut götürmeye devam eden Zorlu Çocuk Tiyatrosu, bu sezon iki yeni oyunla çocukları karşılıyor.

Mike Kenny'nin uyarladığı, Mehmet Ergen'in Türkçeye kazandırdığı, Lerzan Pamir'in yönettiği, Aslı Tandoğan, Mert Aydın ve Mert Şişmanlar'ın rol aldığı "Ezop Masalları" oyunu ile Tim Hopgood'un "Wow! It's night-time" (Vay Canına! Gece Olmuș) adlı ödüllü kitabından uyarlanan kukla tiyatrosu örneği "Vay Canına! Gece Olmuș" oyunu minik seyircilerine yeni sezonda perdelerini açacaklar. Artık Çocukların da Unseen Tour'u Var; "Unseen Kids" Zorlu PSM, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek misafirlerini 4000 adımlık keşif dolu Unseen Tour ile sahne arkasının kimsenin görmediği büyülü dünyasında özel bir yolculuğa çıkarmaya bu sezon da devam ediyor. 55.000 m²'lik devasa yapıda, sahne arkasının tüm incelikleri ve anılarının sergilendiği bu turda, misafirler dünyaca ünlü sanatçıların kulislerini ziyaret edip sahne arkasının bilinmeyenleriyle tanışıyor. Üstelik şimdi 8-12 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarladığı Unseen Kids ile minik misafirlerine sahne arkasının büyülü dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Çocuklar rehber eşliğinde kulislerden sahnelere, imza duvarlarından dekorlara kadar tiyatronun gizem

REKLAM Zorlu PSM Youtube Kanalı 10 Yaşında ve Yine Çok Çeşitli! Zorlu PSM YouTube kanalı 733 bin aboneye ulaşarak Türkiye'nin kültür sanat alanındaki en büyük dijital topluluğu olmaya devam ediyor. 10 yıldır sanatseverlere dijital olarak ulaşan Zorlu PSM YouTube kanalı, Sahne Tozu Yutanlar, PSM On Air Sessions gibi farklı ilgi alanlarına hitap eden programlarına bu sezon da devam ederken Çalma Listeni Göster ve Sahnede Kalanlar isimli iki yeni programı da kanalına ekliyor… “PSM Atölye” 5 Yaşında! Zorlu PSM, Akıllı Hayat 2030 stratejisine uyumlu olarak sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak sektörde insanlara alan açmak tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak ve sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak ve yüzde yüz Zorlu PSM prodüksiyonuyla yeni oyunlar çıkarmak amacıyla Zorlu PSM’nin ilk yetenek geliştirme programı olan PSM Atölye’yi bu yıl da devam ettiriyor. PSM Atölye, ilk 4 yılında toplam 89 mezunu ile 29 özgün tiyatro oyununu hayata geçirdi. REKLAM PSM Akademi ile Sektörün Geleceğine Yine Yön Veriliyor! Zorlu PSM, kültür-sanat sektörünün teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği PSM Akademi ile sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmaya devam ediyor. Programın ikinci yılı, 45 yeni mezun vererek başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin kültür-sanat ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek için saygın üniversitelerle iş birliği içinde yürütülen bu eğitim programı, yeni sezonda da genişleyerek devam edecek.

“İlk Tiyatrom İlk Konserim” ile 15 Bin Kişi Hedefi Hız Kesmiyor! Zorlu PSM, herkesin hayatında sanata daha fazla yer açabilmelerini sağlamak için dezavantajlı bölgelerde yaşayan, hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş sayıları 6 bini geçen yetişkini, gençleri ve çocukları “İlk Tiyatrom İlk Konserim” projesi kapsamında ücretsiz olarak etkinliklerinde ağırladı. 2030 yılına kadar proje kapsamında 15 bin kişinin ağırlanması hedefleniyor. REKLAM Zorlu PSM Sanat Bursu Başlıyor… Mehmet Zorlu Vakfı 1999 yılından bu yana, nitelikli eğitim ilkesiyle gençlere burs desteği sunuyor, eğitim kurumları inşa ediyor, programlar yürütüyor. Zorlu PSM, yaratıcı endüstrilere değer katacak, kültür sanat sektörünün gelişimine doğrudan katkı sağlayacak profesyonellerin gelişimine destek vermek üzere Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlayacak. Ekim ayında başlayacak program, üniversitelerin burs ofisleri üzerinden başvuru sağlayan öğrencilerle verilecek. Zorlu PSM, yeni sezonda yenilikçi bir gençlik sadakat programını hayata geçiriyor. Garanti BBVA sponsorluğunda başlayacak bu özel programla 18-25 yaş aralığındaki gençlere %15 ile %25 oranındaki özel indirimler sunularak kültür-sanat etkinliklerine erişimleri artırılacak. Garanti BBVA Genç Bilet ile gençlerin sanatla buluşmaları teşvik edilecek.