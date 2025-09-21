Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonda Ömer – Kıvılcım aşkını nasıl bir kriz bekliyor?

        Yeni sezonda Ömer – Kıvılcım aşkını nasıl bir kriz bekliyor?

        'Kızılcık Şerbeti'nin iki başrol oyuncusu Evrim Alasya ve Barış Kılıç dizinin yeni sezonu hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.09.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer – Kıvılcım aşkında kriz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ekranların en çok izlenen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nin iki başrol oyuncusu Evrim Alasya ve Barış Kılıç dizinin yeni sezonu ve haklarında merak edilenlerle Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

        Barış Kılıç’ın dizide canlandırdığı Ömer Ünal karakterinin anlayışlı, sabırlı ve sevgi dolu tavrıyla herkesin hayalindeki erkek olduğunu söyleyen Evrim Alasya partnerine, “Türkiye Ömer Ünal’a hayran. Herkesin hayali böyle bir erkek” şeklinde espri yaparken Barış Kılıç, “Dışarıda insanlar dizideki gibi beyefendi durduğumu söylüyorlar. Benim de anlayışlı ve orta yolu bulma tarafım var. Gerginlik sevmem. Bu açılardan Ömer’e benziyorum” dedi.

        Evrim Alasya, 4. sezonda da canlandırmaya devam ettiği Kıvılcım karakterinin kendisine farklı enerjiler kattığını söylerken, “Üç dört senedir bir karakter canlandırıyorsun. Onun enerjisiyle, onun cümleleriyle, Kıvılcım’ın tavrı üstüne oturuyor. Bazen Kıvılcım mıyım, yoksa Evrim miyim karıştırıyorum” dedi.

        Kızılcık Şerbeti’nin yayınlandığı ilk günden beri zirveden inmediğine dikkat çeken Evrim Alasya, “Türkiye’nin en kült işlerinden biri olarak sayabiliriz Kızılcık Şerbeti’ni. Oyuncu olarak bir derdi olan işlerde yer almak keyif vermiştir. Dertlerimizi anlatan bir dizi Kızılcık Şerbeti. İnsanların ‘konuşulmaz’ dediği konuları ele alması ve kültürleri birbirlerine yaklaştırması başarının sırrı” dedi.

        4. sezona dair izleyicilerin merak ettiği konularda tüyolar verdi iki başarılı oyuncu. Barış Kılıç, 4. Sezonun ilk bölümündeki esrarengiz kaza sahnesiyle ilgili, “Biz kaza sahnesi oldu. Kime çarptı Ömer görmedik. Bir ceylana çarptı diye biliyorum. Bu ceylan ilerde Kıvılcım’ı üzebilir mi bekleyip göreceğiz. 4. sezonda Kıvılcım – Ömer çiftini büyük bir sınav bekliyor diyebilirim” dedi.

        O ARTIK “KIVILCIM” DEĞİL “KIZILCIM”

        Yeni sezonda Kıvılcım’ın Ünal ailesini defterden silmesiyle ilgili sohbet sırasında Barış Kılıç, Evrim Alasya’nın canlandırdığı “Kıvılcım” karakterine “Kızılcım” diye seslendi. Barış Kılıç’ın annesinin Evrim Alasya’dan bahsederken “Kızılcım” diye seslenmesi sonrası iki başarılı oyuncu arasında Kıvılcım karakterinin ismi “Kızılcım” olarak değişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #dizi
        #yeni sezon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor