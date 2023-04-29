TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni torba yasa kanun teklifine göre; En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bin 100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. Muharip gazilerin maaşlarının arasındaki farklar giderilerek asgari ücret net tutarında maaş ödenecek. Cumhurbaşkanlığı kararı ile deprem, yangın ve sel gibi afetler, tehlikeli salgın hastalıklar ile mücadelede üstün fedakarlık, feragat, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşları Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile, yabancılar ise Üstün Fedakarlık Nişanı ile onurlandırılacak.