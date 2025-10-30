Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Yeni Trafik Kanunu maddeleri: Taslak Trafik Kanunu'nda hangi cezalar yer alıyor, nasıl düzenlemeleri içeriyor?

        Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürüyor: Taslak maddelerde neler var?

        Yeni Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürüyor. Yeni kanun hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu taslağının "cezalandırma değil, trafik kültürünü dönüştürme" hedefiyle hazırlandığını vurguladı. Peki, taslak maddelerde neler yer alıyor? İşte, yeni kanunda öngörülen cezalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:21
        1

        Yeni Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürüyor. Taslak maddeler hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bizim tek bir derdimiz var; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, trafik kültürü inşa etmek” diyerek, yeni dönemin vizyonunun vurguladı. Peki, yeni kanun taslağında hangi maddeler yer alıyor? İşte, yeni Trafik Kanunu taslak maddeleri

        2

        YENİ TRAFİK KANUNU'NDA NELER VAR?

        Taslak 36 madde içeriyor ve hem bireysel ihlallere hem de sistematik risklere yönelik cezaları yeniden düzenliyor:

        Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:

        - İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

        - İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma

        - Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

        - Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

        3

        ‘Dur’ İhtarına Uymama

        - 200.000 TL ceza

        - 60 gün ehliyet geri alma

        - Araç 60 gün trafikten men

        4

        Ehliyetsiz Araç Kullanımı

        - 40.000 TL ceza

        - Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL

        - 5 yıl içinde tekrarı: sürücü belgesi iptali

        5

        Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri

        - İlk ihlal 5.000 TL, ikincide 10.000 TL, üçüncüde 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

        - Dördüncüde 20.000 TL + 60 gün, beşincide 30.000 TL + 90 gün

        - Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali

        - Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men • Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre Denetimi:

        - Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men

        - Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL

        - Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL

        Ambulansa Yol Vermemek

        - 6.000 TL ceza + 30 gün ehliyet geri alma + araç 30 gün trafikten men

        6

        Motosikletliler

        - Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL, ikincide 5.000 TL, üçüncüde 10.000 TL

        - Korumalı ekipman zorunluluğu ve özel farkındalık kampanyaları

        7

        YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Ak Parti tarafından verilen yeni kanun teklifinin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

